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新北汐止忠厚市場將做無障礙坡道 卸貨區減少影響

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
配合無障礙坡道的施作，必須符合1:12的斜度，雖然，卸貨會有點影響，但為了提供通行無礙的環境，攤商們願意配合。 圖/觀天下有線電視提供
配合無障礙坡道的施作，必須符合1:12的斜度，雖然，卸貨會有點影響，但為了提供通行無礙的環境，攤商們願意配合。 圖/觀天下有線電視提供

為了提供更友善的通行空間，汐止區公所將針對忠厚市場一、二樓，打造全新的無障礙空間，只是一樓施作範圍是在卸貨區，不少攤商擔心調整地面高度，會不會影響卸貨，所以，今(25)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，雖然，卸貨會有點不方便，但市場表示願意配合。

新北市議員張錦豪表示，忠厚市場因為要設置無障礙設施，今天邀請相關單位人員來看，未來要規劃一個讓長青族或是身障朋友有一個更友善的通行空間，319萬的經費將一樓的卸貨區及二樓無障礙空間重新打造，預計4月底會開始施作， 因為就要施作了，市場攤商們想了解施工期程以及未來會不會影響卸貨功能，會勘做進一步確認。

厚德里長陳有諒說，這一棟大樓包括市場跟樓上的活動中心跟公托，新北市政府要全面改善無障礙空間，會用到市場前面卸貨區，今天會勘來說明，讓菜市場一些攤商知道無障礙坡道要怎麼施作，整個工程三百多萬，預計四月底要做，全面改造無障礙空間，對里民來說，是比較方便，施工期間可以對於市場做生意會有些不方便，請大家多多見諒。

忠厚市場自治會長陳小姐指出，本來擔心施作無障礙斜坡，地面會墊高，造成卸貨車子沒辦法停進來，嚴重影響攤商卸貨，大家都很緊張，今天在了解後發現，地面沒有要增高反而會降低，讓貨車更方便進來，只是要多兩階的樓梯，雖然，卸貨會有點不便，但是，為了有更友善的無障礙空間，願意配合。

張錦豪提到，未來卸貨一樣是從大門進出，本來攤商們擔心以後卸貨要從地下室，因為高度不夠，未來還是從大門卸貨，可能在原本樓梯高度的部分，會再加兩格階梯，無障礙坡道會符合市府養工處1:12的標準施作，還有止滑功能，讓輪椅族通行無礙也全。另外，忠厚市場3/29日會舉辦一場公益活動，包括跳蚤市場、血液循環檢測、頭皮肩頸的舒壓按摩，以及22穀米品嚐與健康講座，歡迎有興趣的民眾在3/29日星期六的早上八點到下午一點，可以到忠厚市場參加。

張錦豪 攤商

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