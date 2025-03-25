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新北汐止婦女大學首開流行舞班 婆婆媽媽跳舞運動

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
聽著最近很紅的阿帕次流行歌，搭配超歡樂的舞蹈，簡單易學，學員們第一堂課就上手，整首跳完沒問題。 圖/觀天下有線電視提供
聽著最近很紅的阿帕次流行歌，搭配超歡樂的舞蹈，簡單易學，學員們第一堂課就上手，整首跳完沒問題。 圖/觀天下有線電視提供

汐止婦女大學吸引越來越多學員參加，今年春季班加開了流行舞蹈班，每週二、三下午，在湖光市民活動中心開課，婆婆媽媽們喝咖啡跳熱舞，真的很開心，在專業老師的教導下，跳流行舞沒有年齡之分，大家展現熱情活力。

聽著最近很紅的阿帕次流行歌，搭配超歡樂的舞蹈，簡單易學，學員們第一堂課就上手，整首跳完沒問題，汐止區婦女大學，今年加開的流行舞蹈班，選在社后地區的湖光市民活動中心開班，吸引不少婆婆媽媽報名參加，這一天，汐止區長林慶豐特地來看看學員們的學習狀況，發現氣氛真的好歡樂。

汐止區長林慶豐表示，很開心來參加婦女大學春季班的熱門流行舞蹈課程，很感謝鳥兒老師精心安排，帶著學員跳舞，非常的有活力，也歡迎所有的好朋友，在接下來的秋季班如果有時間也能報名參與汐止婦女大學相關的課程。

舞蹈老師鳥兒提到，很多學員都是第一次跳熱舞，但是都表現的非常好，每堂課教的都是在許多店家會聽到的流行歌曲，西洋或是台灣、韓國，亞洲流行top的歌，這學期都是選最流行的歌，搭配熱舞動作，讓大家瞬間跟上潮流，年輕人聽的，他們也變成都聽過而且都會跳。

湖光里長杜金泉指出，很感謝公所舉辦婦女大學流行舞蹈班，讓很多婦女朋友可以多元化選擇，學習新事物，跳舞運動更健康，還有現場candy老師都有泡美味的咖啡跟大家分享，真的很感謝。

學員說很開心能參加這個課程，這是第一次參加汐止區公所辦的婦女大學課程，把跳舞當運動是非常好的，老師教的很好，很棒的熱舞，大家都運動到了，是一個很棒的婦女運動，健康又健身，希望能夠多多開班。

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