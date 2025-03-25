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迎接世壯運 新北推春Fun新北遊GO趣味系列活動

中央社／ 新北25日電

新北市政府為迎接2025雙北世界壯年運動會，將於4月起推出「春Fun新北 遊GO趣味」系列活動，邀請國內外旅客來參賽，還能走訪新北市各特色景點。

市府今天在市府大樓舉辦記者會，副市長陳純敬表示，世壯運參賽人數達2萬人，再加上家屬等相關人員陪同，因此，市府整合各局處資源，共同推出「春Fun新北 遊GO趣味」系列活動及多項加碼優惠下，要讓國內外旅客能玩得更盡興。

他表示，在世壯運期間，憑大會核發證件即可享有多項免費體驗，包括免費使用新北市所屬運動場館的體適能中心及泳池、3個月免費搭觀光公車遊水金九、深度文化體驗遊程免費參加，以及免費參觀新北市博物館、美術館與林家花園等，讓來訪的選手及遊客深度感受新北市的文化與觀光魅力。

市府表示，4月到6月將推出新北市客家桐花祭、新北祕密花園-初夏奇境、雙溪荷花節等活動，以及春季新北好茶及新北藍茶藝術季。以及適合親子同遊的春遊三鶯、新北市多元文化節、518國際博物館日、435藝啟童樂及新北市鼓藝節、觀音觀鷹、野柳石光夜訪女王及福隆沙雕藝術祭與礦山藝術季等活動。

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