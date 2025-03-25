台北市長蔣萬安拍板廢公館圓環 台大教授：早就該拆了！
台北市長蔣萬安今天市政會議拍板廢公館圓環。台大土木系交通工程組教授張學孔直言「早就該拆了！」因公館圓環的入口流量，早已超過公館圓環可負荷，加上周邊路形複雜，造成交通事故是全北市最高。
他也透露，就有好幾位台科大、台大教授好友都曾在公館圓環發生車禍，包括分流、併入車流動線，都相當比較複雜。
張學孔表示，公館圓環因過去幾年有公車專用道，利用圓環下方的車行地下道專用道，讓公車優先通行更順暢，不過權衡公車的優先通行、及整體車流更順暢安全，他認為，市府的確應該將圓環在路型，做更好優化配置，也就是說將圓環拿掉，將有限空間重新配置，讓車流單純、順暢，也可以增加人行跟自行車的空間。
他舉從台科大要到對面汀州路或基隆路西側，目前行人幾乎都要繞一大圈，對行人極度不友善，所以公館圓環未來有很大改變空間，可以讓路口整體行車安全更順暢，也可以讓慢行交通有更多空間，整體效益是值得改造的。
至於工程上的難度，張學孔認為，相較於先前市府拆北門高架，還有過去北市幾個圓環的改造工程，目前這些工程應該都不是問題，不過他還是要提醒，施工期間，因公館圓環這個路口量能本來就很大，施工期間的交通維持計畫市府要特別小心，除做好交通維持計畫，也要做好宣導。
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