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獨／廢公館圓環..李四川曝2大考量 最快這時間點可施工

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
公館圓環周邊交通在下班尖峰時刻，從高架橋到平面道路一片壅塞，是用路人公認的事故殺手。圖／聯合報系資料照片
公館圓環周邊交通在下班尖峰時刻，從高架橋到平面道路一片壅塞，是用路人公認的事故殺手。圖／聯合報系資料照片

北市長蔣萬安今市政會議拍板廢公館圓環。北市府副市長李四川說，工程最大困難在於公館下方有兩根兩米大幹管，現在確定拍板廢圓環，工程部分預計6、7月就可完成規畫設計，若順利最快明年春節就可以進行下水道填平、自來水管遷移施工。

公館圓環存廢問題，據了解，北市府先前曾朝縮小圓環、或直接廢圓環兩方向研議，近期才確定拍板直接廢掉圓環，除路型調整，工程最大困難在於公館下方有兩根兩米大幹管，市府從去年就開始研究如何處理，今天市政會議拍板確定，會將公館圓環下方的車行地下道填平，將兩根大水管下移，圓環路型則回復為正交路口。

李四川說，北市府廢公館圓環的主要考量點有二點，第一，公館圓環的交通事故特別多，尤其機車事故多，從前年蔣市長上任，只要是文山區議員都希望廢掉公館圓環，連副市長林奕華都說，她當議員就開始建議廢圓環，不過先前交通局會擔心會廢圓環會影響周邊交通效率。

另外一個考量點，就是過去不拆公館圓環原因，是因工程最大困難，在於公館圓環下方有兩根兩米大的自來水大幹管，「要挖下去也不是、抬上來也不是」，所以將地下道填掉就可以解決。

李也透露，其實前市長柯文哲任內，市府就一直研議要不要拆公館圓環，評估8年至今未拆，從上會期開始，也陸續有議員再度關心公館圓環存廢。北市府從去年起就開始一直在研究，當初其實有評估，如果保留地下道發現兩根大水管無法移，會導致永遠無法處理，所以只能將地下道填掉，加上地下道本身也有空氣汙染等問題，填平也未必是壞事。

至於接下來還有沒有其他圓環也要拆？李四川說，目前北市現有圓環，包括仁愛圓環、民生社區圓環等，公館圓環是因為事故最多，所以先行處理，加上講了非常久，所以他認為廢公館圓環還是應該要做，否則每年事故這麼多，人命還是最重要。

交通事故 北市府 議員

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