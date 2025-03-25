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新北板橋「潤泰新大陸社區」集資15萬 捐嬰幼兒物資助弱勢

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

板橋潤泰台北新大陸社區管理委員響應「新北市好日子愛心大平台」，24日捐贈市值新臺幣15萬元嬰幼兒物資給社會局，包括嬰幼兒尿布、奶粉、濕紙巾等，將提供社會局14處社福中心配發。社會局副局長許秀能到場感謝管委會住戶表示，此善心義舉成為社區典範。

板橋區富貴里詹汝里長表示，潤泰台北新大陸社區運用社區法會剩餘經費，經由社區住戶達成共識並在224戶住戶共同響應之下，捐贈嬰幼兒物資給予新北弱勢家庭，一起關心弱勢、照護下一代，希望在大家發心之下，祈願眾人平平安安。

潤泰台北新大陸社區管委會主任委員林家瑩表示，這次在詹汝里長的媒合下響應新北市好日子愛心大平台，也感謝社區住戶們的善心善念集結，希望攜手幫助新北的弱勢嬰幼兒能平安長大，也希望藉此拋磚引玉，號召更多社區響應公益行列。

許秀能副局長表示，感謝潤泰台北新大陸社區對於弱勢家庭的關心，本次捐贈的嬰幼兒物資，由社區管委會協助完成採購並搬運至捐贈儀式會場，後續將交由社福中心配發予需要的家庭，補充弱勢家庭的生活所需，也為弱勢嬰幼兒在成長過程中增添一份溫暖與關懷。

聚傳媒

住戶 管委會

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