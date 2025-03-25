新店23公頃土地變更內政部通過 再添1300戶社會住宅

新店碧潭大橋北側農業區F單元面積約22.87公頃，鄰近安坑交流道、捷運小碧潭站及安坑輕軌安康站、陽光運動公園站，今經內政部都市計畫委員會審議通過未來規劃停車場用地、公園用地、社會福利設施用地等公設。新北議員黃心華表示，新重劃區不只是住得進去，也要住得舒服，市府應拿出整合能力讓F單元成為真正宜居典範。

新北市城鄉局表示，F單元位於新店溪左岸，隨著計畫範圍東側之新店溪第二期堤防已於2022年3月完成，此處不再是防汛缺口，且北側溪洲阿美族部落生活園區一、二期園區皆已完工，部落族人並已接續入住，實有完善周邊各項公共設施與社福功能之必要。

城鄉局表示，F單元整體規劃開發，可以改善周邊生活機能及建置相關道路及公共設施系統，本計畫共劃設10.56公頃公共設施用地，佔開發面積48.55%，其中包含開放性公設共規劃3.12公頃，除可服務本單元未來進駐人口外，亦可提供周邊民眾休憩使用。

另劃設0.69公頃停車場用地，提供北側溪洲阿美族生活文化園區及東側新店溪岸溪洲公園衍伸停車需求；並劃設1.20公頃社福用地供社會住宅興闢使用，預計可提供1300戶社會住宅，並可配合社會福利政策納入公共托育、托老等社會福利設施；及規劃5.56公頃道路用地，銜接部落之聯外道路，改善計畫區內及聯外交通系統。

議員黃心華表示，市府推動居住正義的同時，也必須正視重劃區常見的配套問題。以央北為例，許多建案車位不足、僅達戶數八成，未來勢必衍生違停與交通壓力。同時市府應在規劃初期就整合停車、聯外交通與共同地下管道等基礎設施，避免日後重複開挖、壅塞與民怨重演。此外，清運垃圾的定點設計也應提早規劃，預留清潔車專用停車空間，兼顧效率與空污。新重劃區不只是「住得進去」，也要「住得舒服」，市府應拿出整合能力，讓F單元成為真正宜居的社區典範。