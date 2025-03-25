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新店行動治理 新北市長侯友宜：環狀線南環段3/30開工

中央社／ 新北25日電
新北市長侯友宜在新店區行動治理座談時表示，捷運環狀線南環段於30日開工，預計民國120年完工，將增加新北市新店區與台北市文山區間交通便利性，是一大重要指標。聯合報系記者張策／攝影
新北市長侯友宜在新店區行動治理座談時表示，捷運環狀線南環段於30日開工，預計民國120年完工，將增加新北市新店區與台北市文山區間交通便利性，是一大重要指標。聯合報系記者張策／攝影

新北市長侯友宜今天在新店區行動治理座談時說，捷運環狀線南環段於30日開工，預計民國120年完工，將增加新北市新店區與台北市文山區間交通便利性，是一大重要指標。

侯友宜上午在新店區舉辦行動治理座談會，率市府各局處首長與新店區各里長交換意見。侯友宜致詞時表示，捷運環狀線南環段對新店來說，影響非常大，共6座地下車站，從文湖線動物園站起，與捷運大坪林站銜接，並可轉乘新店線。

侯友宜指出，新店發展迅速，第二座運動中心將在今年定案，滿足市民需求，同時市府也會持續推動共融式公園。

新店碧潭是新北市知名觀光景點，不過，碧潭餐飲遊憩區招商2度流標。對此，侯友宜說，招商過程遇到挑戰，市府團隊會想辦法克服。

會中里長關心污水下水道施作期程，新北市政府水利局說，在污水下水道工程方面，依內政部國土署核定實施計畫逐步推動，青潭里、文中里等屬新店二期7標範圍，已於2月8日保留決標，等中央同意備查後即可決標施工，預計118年完工。

另外，水利局指出，復興里、吉祥里屬新店二期6標，現為設計階段，預計114年底辦理上網招標，119年完工，污水接管後可改善環境衛生。

針對瑠公圳整治情形，水利局說，目前採取污水接管與環境優化方案，透過增設污水管線，減少廢水直接排入圳溝。此外，市府也與相關單位多次會勘，確認攤販與民宅違建拆除計畫，以確保整治成效。

侯友宜 捷運環狀線

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