拍板拆公館圓環 北市議員：施工不能影響現有交通

公館圓環連續7年，成北市肇事熱點第一，台北市長蔣萬安今天在市政會議拍板拆除。在地議員樂見，但強調後續施工過程不能影響現有交通，同時未來道路規畫上也要符合人本交通原則。

蔣萬安今早於市政會議拍板公館圓環拆除，圓環地下通道考量大型自來水管線等設施，朝填平地下道，公車專用道改為平面，之後會請交通局、工務局妥善規畫施工時間、工序，儘量減少施工期間對市民以及用路人影響。

台北市交通管制工程處長張建華表示，後續會和相關單位開會，商討工程細節，屆時就會安排具體施工時間。交通處先前有針對圓環拆除、整體路行模擬，後續也會依此修正，逐步調整。

北市議員趙怡翔說，樂見公館圓環朝拆除方向規畫，但是該路段為交通熱點，他會持續督處在確保不影響交通順暢的前提施工。同時在未來拆除後的道路規畫上，要設置公車專用道，以延續羅斯福路前後的順暢性。

另外，趙怡翔也說，尤其區域周遭不乏大學校園，也有幼兒園及國小等，符合人本交通環境，他建議，施作行穿線要有足夠寬度、庇護島設置等都要納入詳細考量。

北市議員徐弘庭同樣樂見拆除圓環，他說，除了圓環肇事率問題，另外公館地下道也曾多次被討論僅開放公車或私有運具也能通行等，因此拆除也是讓交通更為直接。