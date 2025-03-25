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雙北世壯運攜手中華電信 場館享極速穩定網路服務

中央社／ 台北25日電

雙北世壯運5月17日起跑，世壯運今天宣布與中華電信合作，中華電信將協助導入報名管道，並在各場館建置有線及無線網路等，盼讓選手及賽會享受極速穩定網路服務。

2025雙北世界壯年運動會將於5月17日至30日登場，開幕典禮為17日將在台北大巨蛋舉行。

2025雙北世界壯年運動會執委會今天舉辦記者會，包含台北市副市長林奕華、新北市副秘書長龔雅雯、中華電信代表企業客戶分公司總經理張本元皆出席。

世壯運新聞資料指出，盼與中華電信攜手合作啟動儀式，打造讓2025雙北世壯運有極速、穩定、專業的網路電信服務，並向國際展現台灣在數位科技運用。

林奕華致詞時說，5月16日將由精彩歡迎晚會揭開雙北世壯運序幕，今天迎來第1家頂級贊助夥伴中華電信，過去大型活動，如2015花博、2017世大運、2023台灣燈會，中華電信都大力協助，此次更透過國際賽事，讓世界看到台灣、認識雙北。

她表示，雙北世壯運將超過2.5萬人參與，中華電信將提供所有場館及直播的良好通訊及網路服務，5月17日起，民眾可至各賽事場館或透過中華電信的直播替選手加油。

張本元透過世壯運新聞資料指出，中華電信投入建置雙北世壯會的各室內外場館有線及無線網路，場域包括室內場館及烏石港外澳海灘等室外競賽場館，將架設高速光纖網路與Wi-Fi設施。

此外，也加派5G基地台車，提供高頻寬、低延遲、大連結的行動網路，確保世壯運各場館作業中心等重要區域享有穩定且高速的網路連接。

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