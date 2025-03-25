家長赴校接送小孩抱怨難停車 新北交通局持續優化做法

新北市議員陳世軒指，全市269所國中小學，設有家長接送臨時停車格比率不到35％，難滿足家長需求。新北市交通局今強調，近年持續優化通學環境，鼓勵孩子能安全走路上學，對於家長接送，可利用校地空間內化、運用公共停車場提供30分鐘免費停車，規畫避車彎、黃線、開放時段性臨時停車、停車格設置智慧停車設備，滿足家長接送需求。

新北市國中小學生約3成5是步行上學，1成5搭大眾運輸、校車或騎單車，有5成仰賴家長騎車或開車接送。新北市近年持續規畫通學巷、通學廊道，鼓勵「讓孩子走一段路上學」，並向家長宣導讓孩子提早下車走一段路，或陪孩子走路上學，也能降低車輛併排的交通亂象，只是許多家人仍不放心，堅持親送到校。

新北市交通局長鍾鳴時表示，市府相當重視學童通學安全，新北市自2019年起即推動通學巷改善計畫，透過行人專用時相、綠舖行穿線、時段性禁止通行等交通工程，部分學校並搭配科技執法，來守護學童上下學通行安全，3年內即完成全市211所國小通學巷改善計畫，接續進行國高中通學巷環境改善，預計今年底完成全市120所國高中通學環境改善。

工務局也已完成83所學校的步道改善，移設人行道上的電箱752處，並計畫在今年完成100所學校的人行道整建，及移除人行道上的電箱1000處。

鍾鳴時說，會主動擴大檢視各校環境，持續辦理各校通學環境會勘，積極爭取中央資源推動人本通學環境，包括配合國土管理署「校園周邊暨行車安全道路改善」專案，滾動增加提報之外，亦將 學校周邊巷弄納入交通寧靜區，實施速限調降，設置速限30公里標線或標誌，提升學童通學安全。