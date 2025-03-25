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板橋三民社區開心農場 紅到國外吸日議員參觀拍影片

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
場長陳正揚（左）向社會局副局長許秀能介紹已結實的豌豆。圖／新北市社會局提供
場長陳正揚（左）向社會局副局長許秀能介紹已結實的豌豆。圖／新北市社會局提供

新北市板橋區三民社區發展協會在民生公園活動中心的3樓屋頂闢有開心農場，看似平凡無奇，卻紅到國外去，日本和歌山議員於去年5月特地飛來參觀，對於「樓頂種菜休閒、樓下共學共餐」，還能節能減碳降溫、吸引蝴蝶昆蟲等城市農場模式，非常激賞，特地錄製影片攜回日本仿效，也為新北做城市外交。

農場規畫者大有來頭。被稱為「場長」的陳正揚今年75歲，本是農家子弟，卻具有土木工程的專長，年輕時曾參與當年十大建設，舉凡道路、橋梁規畫設計均有豐富的經驗。他規畫三民開心農場時，連結構、應力和廢土都有考慮，採取不鏽鋼材做為菜園基底，並架高懸空避免積水；另外太空包採用有機培養土，適合培植各種低莖蔬菜，如各色彩椒、茄子等。

農場分為上中下三層，下層栽種一般蔬菜，中層網架專供絲瓜、南瓜、冬瓜、豌豆攀爬，上層則留待百香果和莆仔發展。整座開心農場規劃得井然有序，長輩上樓種菜、採收，都覺得非常療育和有成就感，即使挑揀下來的蔬菜外葉，還能做堆肥發酵後再循環利用，難怪農場內的各式蔬果都長得非常肥美。

動健康老師王美琴表示，三民農場幾乎將有「21世紀的維生素」之稱的七大植化素都融合了，如紅色的甜菜根、牛番茄、白色的苦瓜、大蒜、黃色的彩椒、玉米、南瓜、紫色的茄子綠色更是多元，依不同時序變換。長輩種菜兼運動，搭配樓下松年大學、樂活大學和肌耐力課程等，吸引許多民眾參與。

三民社區發展協會理事長林素杏（右1）介紹甜菜根是健康蔬菜，可以降血壓、抗氧化、增強免疫力 ，左2為場長陳正揚。圖／新北市社會局提供
三民社區發展協會理事長林素杏（右1）介紹甜菜根是健康蔬菜，可以降血壓、抗氧化、增強免疫力 ，左2為場長陳正揚。圖／新北市社會局提供
板橋三民社區開心農場成為長輩休閒、共餐的好去處。圖／新北市社會局提供
板橋三民社區開心農場成為長輩休閒、共餐的好去處。圖／新北市社會局提供
三民社區開心農場採用不銹鋼架高懸空設計。圖／新北市社會局提供
三民社區開心農場採用不銹鋼架高懸空設計。圖／新北市社會局提供

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