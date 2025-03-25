碧潭風景區招商兩度流標 民眾盼更多商家進駐

新北市碧潭風景區因招商兩度流標，至今仍未有新商家進駐，讓許多民眾感到可惜。新北市議員陳乃瑜批評市府未能有效推動發展，建議改善環境並增加活動吸引人潮。

碧潭風景區以優美景色著稱，是新北市八大風景區之一，但近期因招商不順，導致商業活動未見起色。不少民眾仍喜愛前來休憩，但也期待更多店家進駐，讓整體環境更為熱鬧。

45歲的李姓婦人表示，碧潭風景很優美，有長椅可以坐著看風景聊天，但好像還在招商，希望有更多商店進駐，會更好。

67歲劉姓男子則說，自己常帶妻子來散步、騎單車，但明顯感覺到商家稀少，「現在看起來都在招商，沒什麼商店，但還是很喜歡這邊。」

47歲朱姓婦人說，碧潭很適合一家人來放鬆晃晃，很多座位區可以坐著聊天。現在沒什麼商店，但自己帶吃的喝的來，也算舒服。

即使今天是平日，碧潭風景區依然吸引了不少民眾前來放鬆身心。許多民眾在岸邊的座位區悠閒地聊天、享受景色，讓這個區域充滿了生活氣息，顯示出碧潭作為休憩場所的魅力。儘管周邊商業設施尚未完善，仍不妨礙人們來此享受自然與放鬆的氛圍。

針對碧潭招商困境，新北市議員陳乃瑜直言，市府對於碧潭的發展明顯不足，導致如今招商困難、人潮銳減。

「碧潭是八大風景區之一，侯市長執政多年，如今沒落至此，令人遺憾。市府對市政推動沒有為市民謀取最大福利。」陳乃瑜表示，並指出碧潭的開放式座位區設計，在極端氣候下影響人潮，「太熱太冷都會讓人卻步，但若能採用半固定式拉門，就能吸引業者投標，淡水可以做到，碧潭也該做得到。」

她進一步舉例高雄大港橋的成功模式，認為新北市應參考類似方式來活絡碧潭。此外，她也再度呼籲應該調整水舞展演時間，避開梅雨季，以確保活動能吸引更多人潮。