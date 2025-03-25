快訊

億元級高資產保戶2項融資開放 銀行與壽險業暗潮洶湧

重大政策拍板！李四川：公館圓環將拆除 回復正交路口

赴內政部申冤遭喊「滾出去」 亞亞：我愛台灣也愛大陸

聽新聞
0:00 / 0:00

終於要廢「罰單大陷阱」 蔣萬安拍板拆公館圓環掀網熱議

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市公館圓環為往返新北新店與中永和的重要幹道，騎車需兩段式左轉，許多人誤以為可繞行圓環，結果違規挨罰。圖／聯合報系資料照
北市公館圓環為往返新北新店與中永和的重要幹道，騎車需兩段式左轉，許多人誤以為可繞行圓環，結果違規挨罰。圖／聯合報系資料照

台北公館圓環連續7年是台北市肇事熱點第一名路口，台北市長蔣萬安今天市政會議拍板將拆除圓環，回復正向路口。蔣萬安今天也在臉書貼文廢圓環，引發網友熱烈討論。

有網友大讚支持拆圓環，直言公館圓環是「罰單的大陷阱呀」；還有網友說「每次開到這裡，不是有在玩命（騎機車）的感覺，就是在玩別人的命的感覺（開車），拆掉比較好。」

不過也有網友憂「只說拆，那後續的設計呢？」還有網友說「市長知不知道那邊有多少公車要經過？把公車地下道填平讓公車把已經很擠的道路弄到心肌梗塞嗎？公車變慢以後誰還要坐公車」，更有網友點出「福和橋才是主戰場」。

蔣萬安今天在臉書表示，有一件事，台北隊已經討論了很久，今天想和市民朋友報告這個重要的決定。從民國107年起基隆路、羅斯福路的公館圓環已經連續7年是北市肇事熱點第一名的路口。當地圓環的設計，尤其讓汽機車很容易發生事故，也是行人穿越時候的斷點以及高危險的路段，所以必須正視而且要解決這個問題。

「安全絕對是我們最優先的考量」。蔣說，交通局等各機關及專業單位研究後認為，當地應改為正交路口才能有效改善事故，因此市府決定拆除公館圓環。

蔣說，原先的規畫是希望能夠保留公車專用地下道，但是因為地下道通風井、抽水設施無法移除，加上下方還有大型的自來水管線等設施，所以必須填平地下道，將公車專用地下道改為平面。他已經請交通局、工務局妥善規畫施工的時間、工序，量減少施工期間對市民以及用路人影響。「我們會繼續堅持做對的事情！」

公車

延伸閱讀

連7年肇事第一名..蔣萬安拍板廢公館圓環：安全最優先

兒童月以數學探索北市 課桌椅更新、提升學習環境

蔣萬安邀5藍委出席市政活動 綠批：把王世堅等當塑膠？

蔣萬安宣布「生生喝鮮奶」4月上路 憑卡周周至6大通路領取

相關新聞

終於要廢「罰單大陷阱」 蔣萬安拍板拆公館圓環掀網熱議

台北公館圓環連續7年是台北市肇事熱點第一名路口，台北市長蔣萬安今天市政會議拍板將拆除圓環，回復正向路口。蔣萬安今天也在臉...

運動控看過來！三峽運動中心全新回歸 今起試營運免費一周

新北三鶯國民運動中心更名為「三峽國民運動中心」後回歸，歷經5個月閉館整修，今天起重新開幕，即日起至3月31日全館免費試營...

板橋三民社區開心農場 紅到國外吸日議員參觀拍影片

新北市板橋區三民社區發展協會在民生公園活動中心的3樓屋頂闢有開心農場，看似平凡無奇，卻紅到國外去，日本和歌山議員於去年5...

碧潭風景區招商兩度流標 民眾盼更多商家進駐

新北市碧潭風景區因招商兩度流標，至今仍未有新商家進駐，讓許多民眾感到可惜。新北市議員陳乃瑜批評市府未能有效推動發展，建議...

連7年肇事第一名..蔣萬安拍板廢公館圓環：安全最優先

台北公館圓環已連續7年，為北市肇事熱點第一名，台北市長蔣萬安今天市政會議中拍板決定拆除公館圓環。蔣說，安全絕對是市府最優...

重大政策拍板！李四川：公館圓環將拆除 回復正交路口

台北市公館圓環因車流量大，加上七岔路口，交通事故多，年年進入事故最多的前幾名，台北市副市長今天表示，市政會議由市長蔣萬安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。