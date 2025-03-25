終於要廢「罰單大陷阱」 蔣萬安拍板拆公館圓環掀網熱議

台北公館圓環連續7年是台北市肇事熱點第一名路口，台北市長蔣萬安今天市政會議拍板將拆除圓環，回復正向路口。蔣萬安今天也在臉書貼文廢圓環，引發網友熱烈討論。

有網友大讚支持拆圓環，直言公館圓環是「罰單的大陷阱呀」；還有網友說「每次開到這裡，不是有在玩命（騎機車）的感覺，就是在玩別人的命的感覺（開車），拆掉比較好。」

不過也有網友憂「只說拆，那後續的設計呢？」還有網友說「市長知不知道那邊有多少公車要經過？把公車地下道填平讓公車把已經很擠的道路弄到心肌梗塞嗎？公車變慢以後誰還要坐公車」，更有網友點出「福和橋才是主戰場」。

蔣萬安今天在臉書表示，有一件事，台北隊已經討論了很久，今天想和市民朋友報告這個重要的決定。從民國107年起基隆路、羅斯福路的公館圓環已經連續7年是北市肇事熱點第一名的路口。當地圓環的設計，尤其讓汽機車很容易發生事故，也是行人穿越時候的斷點以及高危險的路段，所以必須正視而且要解決這個問題。

「安全絕對是我們最優先的考量」。蔣說，交通局等各機關及專業單位研究後認為，當地應改為正交路口才能有效改善事故，因此市府決定拆除公館圓環。

蔣說，原先的規畫是希望能夠保留公車專用地下道，但是因為地下道通風井、抽水設施無法移除，加上下方還有大型的自來水管線等設施，所以必須填平地下道，將公車專用地下道改為平面。他已經請交通局、工務局妥善規畫施工的時間、工序，量減少施工期間對市民以及用路人影響。「我們會繼續堅持做對的事情！」