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連7年肇事第一名..蔣萬安拍板廢公館圓環：安全最優先

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
公館圓環周邊交通在下班尖峰時刻，從高架橋到平面道路一片壅塞，是用路人公認的圓環殺手。圖／聯合報系資料照片
公館圓環周邊交通在下班尖峰時刻，從高架橋到平面道路一片壅塞，是用路人公認的圓環殺手。圖／聯合報系資料照片

台北公館圓環已連續7年，為北市肇事熱點第一名，台北市長蔣萬安今天市政會議中拍板決定拆除公館圓環。蔣說，安全絕對是市府最優先考量，交通局和專業單位，包括水處等研究後認為，改為正交路口才能有效改善事故，因此決定拆公館圓環。

蔣萬安今天市政會議表示，公館圓環存廢在市府內討論很久，今天他要做一個決定，從2018年起，基隆路、羅斯福路的公館圓環已經連續7年是台北市肇事熱點第一名的路口。當地圓環的設計，尤其讓汽機車很容易發生事故，也是行人穿越時候的斷點以及高危險的路段，所以市府必須正視而且要解決。

蔣萬安說，安全絕對是市府最優先的考量，市府原先是希望能夠保留公車專用地下道，但是因為地下道通風井、抽水設施無法移除，再加上下方還有大型的自來水管線等設施，所以必須填平地下道，公車專用道改為平面。

蔣也提到，這是比拆除和平新生天橋更艱鉅的工程，羅斯福路和基隆路都是通勤時段車流量非常大的主要幹道，所以請交通局、工務局妥善規畫施工時間、工序，儘量減少施工期間對市民以及用路人影響，也要以人本交通、都市景觀等多個面向來考量，進行更進一步的規畫設計。

基隆 蔣萬安

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