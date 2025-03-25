重大政策拍板！李四川：公館圓環將拆除 回復正交路口

台北市公館圓環因車流量大，加上七岔路口，交通事故多，年年進入事故最多的前幾名，台北市副市長今天表示，市政會議由市長蔣萬安今天拍板，將拆除圓環設施並填平地下道，以徹底解決交通事故。

李四川今天也在臉書表示，台北市公館圓環為交通安全，減少交通事故，市府將填平公館圓環地下道，回復正交路口。

李說，公館圓環由7岔路口所組成，上有高架橋，下有地下道，尖峰時段車流量大。自107年迄今，連續7年為本市肇事熱點第一名之路口，市議會議員也多次要求改善。但由於地下道上端有兩支自來水幹管穿越，造成改善工程施工相當困難，市府多次想改善，也因為施工難度很高、施工期間嚴重影響交通而作罷。