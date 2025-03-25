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重大政策拍板！李四川：公館圓環將拆除 回復正交路口

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重大政策拍板！李四川：公館圓環將拆除 回復正交路口

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市公館圓環為往返新北新店與中永和的重要幹道，騎車需兩段式左轉，許多人誤以為可繞行圓環，結果違規挨罰。圖／聯合報系資料照
北市公館圓環為往返新北新店與中永和的重要幹道，騎車需兩段式左轉，許多人誤以為可繞行圓環，結果違規挨罰。圖／聯合報系資料照

北市公館圓環因車流量大，加上七岔路口，交通事故多，年年進入事故最多的前幾名，台北市副市長今天表示，市政會議由市長蔣萬安今天拍板，將拆除圓環設施並填平地下道，以徹底解決交通事故。

李四川今天也在臉書表示，台北市公館圓環為交通安全，減少交通事故，市府將填平公館圓環地下道，回復正交路口。

李說，公館圓環由7岔路口所組成，上有高架橋，下有地下道，尖峰時段車流量大。自107年迄今，連續7年為本市肇事熱點第一名之路口，市議會議員也多次要求改善。但由於地下道上端有兩支自來水幹管穿越，造成改善工程施工相當困難，市府多次想改善，也因為施工難度很高、施工期間嚴重影響交通而作罷。

李提到，為交通安全經邀市府相關局處經數月再次研擬，仍認為應填平地下道，回復正交路口，以徹底解決交通事故。今提市政會議經市長同意進行研擬規劃，並依程序編列預算辦理。

李四川今天也在臉書表示，台北市公館圓環為交通安全，減少交通事故，市府將填平公館圓環地下道，回復正交路口。圖／引用自李四川臉書
李四川今天也在臉書表示，台北市公館圓環為交通安全，減少交通事故，市府將填平公館圓環地下道，回復正交路口。圖／引用自李四川臉書

交通事故 北市 流量

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