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新北抽驗95件清明食品 1件香菜農藥「普拔克」超標

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市衛生局查驗市售清明節應景食品，共計95件商品，其中在一件香菜中驗出農藥「普拔克」超量。記者江婉儀／攝影
新北市衛生局查驗市售清明節應景食品，共計95件商品，其中在一件香菜中驗出農藥「普拔克」超量。記者江婉儀／攝影

清明節將至，為保障應景祭祀食品衛生安全，新北市衛生局查驗市售清明節應景食品，共計95件商品，其中在一件香菜中驗出農藥「普拔克」超量。

衛生局表示，此次針對潤餅、潤餅皮、花生粉、豆製品、生鮮蔬果、全素祭祀食品、糕粿產品、休閒食品及米麵溼製品等抽驗，檢驗項目包含食品中微生物衛生標準、總黃麴毒素、防腐劑、漂白劑、農藥殘留、二硫代胺基甲酸鹽類、著色劑及非准用著色劑(芥黃及皂黃)、硼酸及其鹽類、動物性成分、殺菌劑、甜味劑及邦克列酸等。

衛生局副局長馬景野說明，今年抽驗產品總數達95件，其中1件香菜檢出農藥「普拔克0.02 ppm」不符限量標準，已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，可開罰6萬元至2億元。衛生局已要求下架回收，並移請供應商所轄衛生局後續處辦。

馬景野表示，「普拔克」屬於殺菌劑，對哺乳類動物毒性很低，於人體內可由尿液或糞便中排除，並可透過流動水有效去除，呼籲民眾牢記正確洗菜的三原則：浸泡、沖洗、切除。另在選購蔬果時，可選擇有農產標章的產品或信譽良好的廠商，降低攝入風險，以確保食品安全。另有關蔬果選購及清洗原則可參考衛生局網站。

新北市衛生局至傳統市場抽驗香菜。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局至傳統市場抽驗香菜。圖／新北市衛生局提供
衛生局副局長馬景野說明，今年抽驗產品總數達95件，其中1件香菜檢出農藥「普拔克0.02 ppm」不符限量標準。記者江婉儀／攝影
衛生局副局長馬景野說明，今年抽驗產品總數達95件，其中1件香菜檢出農藥「普拔克0.02 ppm」不符限量標準。記者江婉儀／攝影

衛生局

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