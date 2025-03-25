運動控看過來！三峽運動中心全新回歸 今起試營運免費一周

新北三鶯國民運動中心更名為「三峽國民運動中心」後回歸，歷經5個月閉館整修，今天起重新開幕，即日起至3月31日全館免費試營運一周，打造全國唯一AI網球訓練室，歡迎喜愛運動的市民搶先開箱。

新北體育局說，三峽運動中心經市府ROT重新招商，由全越運動事業股份有限公司接手營運，封館5個月整修，全面更新體適能運動器材、整修游泳館池、羽球場地設施、全館電力及空調管線檢修，提供民眾安全舒適的運動空間。

三峽運動中心擴大建置兒童體適能教室，首次與國內知名兒童體操品牌－樂童體操聯盟合作，讓家長帶小朋友探索全新體驗。此外，重磅引進韓國原裝進口運動「Tennispot AI網球模擬體驗」，並採用職業網球巡迴賽專用地墊，有興趣的民眾可至三峽運動中心官網、臉書粉絲專頁及活動簡章，掃描官方line QR-code預約體驗課程及場地租借，網球愛好者可不受天候影響，在室內享受科技網球體驗。

三峽運動中心3月25日至3月31日試營運，每天上午10時至晚間8時全館免費使用，包含體適能中心、游泳池、桌球室、羽球場、籃球場及壁球室等設施；場地租借系統公告於三峽國民運動中心官網及FB粉絲專頁，歡迎線上預約或25日上午10時起採電話及現場預約。