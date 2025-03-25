平溪天燈年放40萬顆山林成垃圾場 華梵大學測試用無人機來撿

新北市平溪地區以天燈聞名，每年2月觀旅局並舉辦天燈節吸引大批遊客前來許願，初估一年施放40萬顆，然而這美麗風景伴隨著嚴重環境問題，天燈燃盡其殘骸遍布山林、河川，甚至墜落民宅引發火災，深山峽谷之處天燈殘骸撿不回，也變成大型垃圾場。華梵大學無人機中心正研發利用多旋翼無人機加裝吊爪或捕捉網，盼減少天燈帶來的環境汙染。

新北市平溪隨疫情解封後，大批外國遊客湧入平溪放十分放天燈，初估每年施放40萬顆天燈，長期以來環保團體持續呼籲減少天燈施放並推動環保天燈，但業者與地方居民經濟需求使轉型困難重重。華梵大學無人機團隊近來提出創新解決方案，希望透過科技力量減輕天燈對環境影響。

華梵大學智慧生活科技學系無人機中心主任黃忠仁指出，天燈大部分採用傳統竹架設計，燃盡後會四散至山區與溪流造成清理困難。雖然新北市府曾推動天燈永續發展基金，要求業者按月捐款清理殘骸，但因執行困難與捐款率過低，環境問題依舊嚴峻。

記者實地觀察，由於台灣冬季東北季風因素，多數天燈掉落於平溪或十分火車站的西南方，導致兩地的山頭上布滿各式各樣的天燈殘骸。黃忠仁說，不少天燈殘骸掛在電線上，影響供電安全，甚至導致山林火災。根據統計近年平溪因天燈引發的火警事故超過九起，許多受災戶無法獲得賠償，讓這項傳統習俗的爭議不斷升溫。

當地有約50位年邁居民以撿天燈殘骸賺取些許利潤，一名拾天燈老翁向本報表示，近來一天大約可撿50個，一個店家以10元回收，對生活不無小補。然而有更多的天燈落高山深谷當中無法人力撿回，久而久之山林成為大型天燈垃圾場。

華梵無人機中心研發加裝機械爪無人機，期望能高效回收懸掛在山林上的天燈殘骸。該團隊透過影像識別技術讓無人機能夠鎖定目標，並使用機械爪將殘骸抓取回收。黃忠仁表示，目前無人機已成功在山林環繞的華梵校園中精準回收掛在樹枝上的天燈，接下來將實地測試，驗證其在不同地形環境的可行性。

除了靜態清理天燈殘骸，無人機中心也計畫開發「動態捕捉」技術，透過五架無人機組成捕捉網，1台領航、4台掛網方式，依風向判斷天燈燃盡墜落前即時攔截，避免其掉落於民宅或樹林造成危險。而關於深山中的訊號鏈接，中心使用行動電話4G或5G訊號，避免無人機因山谷地形阻隔，造成與地面遙控訊號丟失問題。