影／仿真戰機停一排...新北高程航模嘉年華近距離體驗渦輪震撼

新北市高程遙控航空模型協會嘉年華會本周日於新北樹林的後村堰飛行場舉行嘉年華會，數十架大型航模參加此盛會，現場湧入近千人，現場除有9架向量F-22，還有理事長陳宏洋及其他會員的噴射機表演，渦輪震撼音效近距離在民眾面前劃過天空，場面壯觀。

新北市昨有一架大型戰機模型被民眾拍到停放在汽車格，該飛機由於本周日於後村堰參加新北市高程遙控航空模型協會嘉年華後，理事長陳宏洋先行暫放，他說，這架F-14仿真遙控飛機要價70萬台幣，就如一輛房車在天上飛。

除了大型飛機表演，現場也有輕量型滑翔機、多旋翼無人機開放民眾及孩童體驗，孩童首次操作小飛機在天上飛，玩的不亦樂乎。