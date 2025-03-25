侯友宜赴新店行動治理座談 宣布第二座運動中心今年定案

新北市長侯友宜今主持新店區行動治理座談，他說，新店近年發展快速，新店第二座運動中心將在今年底定案，滿足市民需求。

此外，環狀線南環段將在3月30日動工，預計2031年完工，將串聯台北市及文湖線，對新店地區發展有指標性意義。

新北新店碧潭是新北市知名觀光景點，近年遊客人氣下滑，商圈發展受到影響。碧潭餐飲遊憩區招商兩度流標，讓周邊商家經營更加困難，地方盼能有新的活水來刺激商機。

侯友宜強調，雖然招商過程遇到挑戰，但市府將全力尋找解決方案，確保計畫順利推進。

他也談及財政收支劃分法修法，坦言新北市能夠獲得的額度恐不如預期，即使最終僅有100億到位，市府仍會全力推動各項市政發展，確保市民權益。

侯強調，市政推動是日積月累的工作，不能停滯不前，表示將持續透過區公所與里長的合作，加速推動各項建設，解決地方問題。他也要求各局處嚴格執行相關計畫，確保市政能滿足市民需求。