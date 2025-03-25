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被五都超車...北市一國中學區一日照達成率僅8成5 原因曝

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員陳宥丞發現，北市截至去年11月底，布建達成率竟六都最低，僅84.7%、仍有10多個學區未完成布建。本報資料照片
議員陳宥丞發現，北市截至去年11月底，布建達成率竟六都最低，僅84.7%、仍有10多個學區未完成布建。本報資料照片

高齡化長照需求大，衛福部與地方共推的「一國中學區一日照」，目標是全台814個國中學區均有日照服務資源，給長者近又便利的日照服務。不過議員陳宥丞發現，北市截至去年11月底，布建達成率竟六都最低，僅84.7%、仍有10多個學區未完成布建。

北市社會局表示，台北市考量地狹人稠及房舍租金價格高昂等現況，自2017年起，積極爭取公有場地及獎勵補助民間辦理日照中心開辦費，以多管道方式提高設置日照誘因，截至目前，北市共計72學區，已開辦56學區，尚未開辦的16個學區日照，皆已有規畫及開辦期程，達成率100%。

至於北市現有設置共78家老人日照中心，共可收托3480人，高於推估日照需求1.3倍。

議員陳宥丞近日調閱各縣市的數據發現，截至去年11月底，各縣市的日照中心資源，新北市一學區一日照的達成率為89.9%、桃園市91.5%、台中市88.8％、台南及高雄市均達100%。不過反觀台北市，目前一學區一日照達成率僅84.7％，六都最低。

陳質疑，蔣萬安上任至今已兩年多，蔣也多次喊出照顧長者等政見，但「數字會說話」，尤其北市超高齡嚴重，相較於台南高雄達成率百分之百，台北市真的還沒達成一國中學區一日照政策目標。

陳坦言，北市推日照相較其他縣市，可以理解有相當困難度，除地狹人稠房租高，面臨高齡長者多，老舊校舍、老屋子更多，市府左支右絀下，一邊要快改建老校舍、一邊又要支援日照據點，不過他認為，因應超高齡，市府應該要由更高層級，來盤點相關空間資源，儘速布設，因應快速高齡化。

社會局也說，衛福部先前提出「一國中學區一日照」政策目標後，今年衛政考評也改為整體日照涵蓋率的計算方式，非僅以國中學區布建率，為日照資源唯一目標。

議員 高齡化

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