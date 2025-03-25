新北推智慧防汛 118支感測器即時預警搶應變時間

極端天氣考驗加劇，新北在易積淹水地點布設118支淹水感測器，分擔人力巡查負荷，可提前1至2小時應變。水利局透露，近期正試驗在雨水下水道裝監視器，讓防洪監測更全方位。

5月汛期將至，近年常有急降雨，導致道路積淹水，新北水利局選在易積淹水熱點、車行地下道、高速公路涵洞、二重疏洪道防汛道路等建置淹水感測器，總數有118支，當積水達5公分、10公分時，系統即時推播警示，並搭配路口監視器CCTV監控，讓應變時間提前1至2小時，也正試驗在雨水下水道裝設監視器，提升防洪監測能力。

水利局表示，這118支淹水感測器皆由中央補助設置，主要分布於積淹水熱點、車行地下道、高速公路涵洞及二重疏洪道防汛道路等處。設備費用依經濟部水利署標準，每支約4萬5000元，會依需求調整設置地點，確保能發揮最大效益。

當感測器偵測到積水深度達5公分、10公分時，將透過智慧防汛平台與LINE群組即時推播警示，並提供六宮格水情資訊，包括雨量、下水道水位、河川排水水位、監視器畫面及抽水站運作情形，協助防汛決策，更導入AI技術，利用監視器進行雨絲辨識，提高判斷準確度。

對於防災科技的發展，台大水工試驗所資深研究員李鴻源表示，感測設備能讓資訊掌握更精準，提升抽水設備與人力調度效率，不同單位的監測規格需統一，以確保災害應變系統順暢。他也提到，未來可透過無人機、衛星監測等技術，強化防洪預警能力，建議政府加強跨單位資訊整合，建立標準作業程序。

新北市議員黃心華認為，感測器雖可提供即時警訊，仍屬於被動應對，政府應積極推動海綿城市概念，透過透水鋪面、公園滯洪、校園操場改造等方式，提升城市整體防洪能力。他主張，應加強排水系統維護，提升關鍵設施的抗災韌性，降低極端氣候帶來的衝擊。

新北市議員戴瑋姍表示，淹水監測器仍具備重要性，能夠即時應對突發性的水勢上升，提前預警並做好準備，對於整體排水規畫也有助益，能夠累積數據建立資料庫，作為未來改善的參考。戴指出，從民間與政府角度來看，最基本防汛措施仍是清理排水溝，可減少超過80%淹水問題，舊有排水系統因應極端降雨恐無法負荷，需視情況更新與強化。

水利局補充，民眾可透過「新北災訊E點通」查詢積淹水情形，當積水超過10公分時，系統會以紅色警示標記，方便駕駛提早規畫交通動線。