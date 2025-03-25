新北國中小家長接送不便 議員籲設臨停區

新北有41.63%、約13萬名國中小學生由家長接送上學，學校周邊臨停車格偏少，家長常被迫違規停車，或慌忙停在路邊讓孩子上下車，議員要求交通局盤點接送空間與環境條件，規畫合適的避車彎、臨停車格，或開放校區周邊部分車格供家長短暫接送用。

市議員陳世軒指出，全市269所國中小學，設有家長接送臨時停車格比率不到35％，難滿足家長需求，新莊區21所國中小，僅6校設置家長接送臨停車格，覆蓋率28.57%。

陳世軒觀察，即使有10分鐘停車限制來提升流動效率，但並非每校都設有智慧停車柱能即時偵測並取締超時停車，導致家長等待臨停車格時間往往比預期更久。

陳世軒說，有些特殊境遇的孩子需要家長帶著走進校門口或教室座位，在缺乏臨停車格情況下，家長往往被迫違停，不少人遭警方驅趕、開單甚至車被拖吊，家長接送孩子上下學要提心吊膽，呼籲交通局應逐一評估、盤點新北國中小家長接送空間，規畫合適避車彎或臨停車格，確保家長與孩子的接送安全。

交通局回應，全市273所國中小學校，其中245所皆設有家長接送區，若道路寬度許可，以設置路邊停車格為主，或在上下學時段性開放路邊供家長接送，有94校就是以此設置路邊停車格，同時配合各校家長接送需求及實際路況規畫家長接送區，以安全為優先因地制宜。

交通局強調，若學校提出家長接送區規畫或既有接送時段變動需求，將會同相關局處會勘，評估是否可行。