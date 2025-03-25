三重果菜市場遷蘆洲 侯友宜：拚任內核定

新北三重果菜市場預計遷往蘆洲，納入蘆北銀河灣計畫，地方及業者仍有意見。市長侯友宜昨赴三重主持行動治理，語重心長地說，希望任內完成銀新未來城及果菜市場更新，其中果菜市場已在內政部審議，會再去內政部溝通，「在我任內趕快核定」。

侯友宜昨在行動治理上說，他最在意的兩件事，一是銀新未來城，二是果菜市場。侯說，當時碧華國中因海砂屋遷校，市府要在舊址建長照醫療園區，結果花5年多還沒核定，希望在他任內銀新未來城能夠定案。

「喊燒的人很簡單」侯友宜說，果菜市場案要讓業者搬遷談何容易，要找去處也是困難重重，找遍新北找不到一處都會化、交通又好地點，剛開始大家都沒意見，結果這兩年開始有意見。

侯友宜坦言「我覺得很奇怪」，案子送到內政部，內政部已審很多次，也都快核定，突然都有意見。侯強調，果菜市場是三重的最後一塊寶地，3所國中在周邊，無法改變很可惜；也許大家有雜音，但他在任一天會拚到底。

新北青果工會榮譽理事長丁文輝直言，大部分會員都怕遷到蘆洲，畢竟目前還不了解會如何建設，例如動線、樓層配置等，只要設計完善、符合果菜市場營運，果菜市場在三重、蘆洲都可以，面積至少要1萬坪以上才夠。

城鄉局指出，配合都市機能調整，果菜市場預計遷建蘆洲，納入蘆洲北側銀河灣計畫，都市計畫現由內政部都委會專案小組審議中，三重果菜市場旁的全國漁會及力行市場採原址都更，並增入公托、日照、社宅、三重第二運動中心及派出所等9項公益設施。