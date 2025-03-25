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國道1號汐止五堵段拓寬 預計2031年完工

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

高速公路局昨在新北汐止、基隆七堵辦公聽會，行政院將斥資36億元，拓寬國道1號五堵至汐止路段，預計2031年完工。中山高南下汐止出口增設匝道銜接北二高，讓車流更順暢。因為都使用公有地，不會有徵收土地爭議。

高公局表示，台62線萬瑞快速道路2011年7月通車後，國道1號五堵交流道至汐止交流道車流量增加，交通尖峰時段常塞車，因此研議拓寬。2022年11月中山高汐止交流道邊坡滑落，造成交通南下中斷，拓寬計畫也納入邊坡補強工程。

高公局副總工程司林生發表示，拓寬工程去年6月獲行政院同意施作，沿線工地都是公有土地，不用徵收私有土地，若今年下半年獲核定，明年初發包，工期5年，預估2031年9月通車。

拓寬工程範圍是五堵交流道至汐止系統交流道，全長5.7公里，五堵至汐止路段目前主線寬27公尺，現況是南下3線車道（無路肩）、北上2線車道（路肩開放行車），未來會拓寬到34.1公尺，南北各設3線車道，都有路肩。

國道汐止交流道、汐止系統交流道相距僅6、700公尺，車流量大且車流交織。中山高汐止交流道南下出口將拓寬成雙線道，並增設引道銜接國道3號。汐止系統交流道的匝道也將拓寬，增設車道，讓車流更順暢。

立委王正旭要求工程開發應減少對自然環境的破壞，施工時盡量降低對用路人不便。立委林沛祥要求未來施工，若要管制交通應提早公告。

出席七堵場公聽會民眾也關心五堵交流道改善工程進度，以及增設引道出口是設在俊賢路，或是百福社區。

林生發表示，基市府目前正辦理可行性評估，從五堵交流道北上出口增加一條匝道前往七堵，化解目前回堵困境。市府去年11月送交高公局方案，匝道出口是在百福社區。

國道 汐止 車道

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