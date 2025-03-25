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北市身障車格不友善 停車像障礙賽

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

台北市繪有近2千個身障專用停車格，使用者反映，車格通常太小、擠在電線桿旁，甚至設在一樓住戶前空間易遭占用，身障者停車像參加障礙賽。交通局表示，若有需求會派員勘查改善。

許多身障者會透過1999、里辦公室或議員提出車格需求，市府評估可行後設置身障停車格。截至今年1月，北市共畫設1997格身心障礙路外車位。市議員徐立信接獲身障者陳情，包括和平西路3段382巷、環河南路2段250巷56弄等多處地點規畫的身障車格不友善。

記者實際走訪，發現這些因有需求畫設的身障車格，有些會和一樓住戶門外停放的機車、物品爭道；另一處是車格前後車距擁擠，前後方又有電線桿等障礙物。

陳姓男子說，他在停車時，會以倒車雷達或請人注意車格周遭狀況，才能順利停車，若後方車格駕駛沒把車停妥，前面又有一根電線桿，要停車難上加難，得另外再找其他車位。

徐立信說，接獲民眾陳情才發現許多身心障礙車格畫設位置相當奇特，原先的「便民」變成「擾民」，呼籲交通局應全面盤點全市路外身心障礙車格繪製的位置。

交通局停管處企畫科長梁力元說，路邊身心障礙小型車長度為6公尺，比一般停車格的5到6公尺大些，地點通常是由1999、里辦公室或議員提出需求，再由市府評估後設置，繪製之前會先行會勘，了解在地需求。

梁力元說，近年曾全面盤點身心障礙停車格，民眾反映不方便停車狀況時，將派員勘查，若需要調整會立即改善。

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