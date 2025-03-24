新北市長侯友宜視察聖賢祠祭祀 宣布舊塔拆除重建規劃

新北市長侯友宜，昨日赴淡水聖賢祠視察清明祭祀服務，並關心櫃位增設暨舊塔拆除工程進度，為了提供市民足夠的需求，淡水聖賢祠將新增2,672個櫃位，舊塔在拆除後則將進行重建，未來預計可提供5萬個塔位。市長表示，市府必須做到尊重亡者、撫慰生者，面對未來死亡人口的大幅提升，將以環保葬多點化、殯葬設施分散化、殯儀館優質化為殯葬規劃方向。

殯葬處長陳健民針對重建說明，公墓原附設納骨塔使用已逾30年，民國106年檢測氯離子含量過高，經技師公會評估須拆除重建。而工程先期計畫將在今年啟動，未來預計提供約5萬個櫃位、1萬個牌位，以及禮廳等相關設施，並同時納入環保葬區，總計經費估計8.3億。另外，聖賢祠也預計在四月底前，新增2,627個納骨櫃位，讓使用效益能夠最大化。

侯友宜談到，依數據推測，民國150年新北市死亡人口數將逾5萬3,000人，以現有的殯葬量能，恐將無法負擔，且新北市幅員遼闊、各分區地理環境條件各有差異，為能提供市民良好的治喪環境，殯葬設施「分散化」，並提供足夠的量能顯得重要。侯友宜表示，即使問題迫切且棘手，但直接面對、全力處理是執政者必須承擔起的責任。新北市要即早有全面性、前瞻性的殯葬規劃，若不把短中長期規劃好，未來挑戰會更大。提出規劃的過程必然有很多不同的聲音，但市府會全力與市民溝通，整合多方意見，找到最適宜的方案。