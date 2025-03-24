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歡慶兒童節 紅樹林攜手淡水崁頂里辦星光電影院

觀天下／ 記者廖品涵／淡水報導
紅樹林有線電視攜手淡水崁頂里，在兒童節前讓親子共享美好時光。 圖／紅樹林有線電視提供
紅樹林有線電視攜手淡水崁頂里，在兒童節前讓親子共享美好時光。 圖／紅樹林有線電視提供

下週即將迎接兒童節，為了促進親子親密發展，紅樹林有線電視與崁頂里辦公室共同主辦歡慶兒童節星光電影院。天公作美、天氣晴朗，活動人潮坐滿了淡海國小的操場，在兒童佳節前夕，透過戶外電影院的活動，淡水的在地企業與里長來陪伴一個個大手攜小手的家庭，共創家庭與社會的和諧。

崁頂里長吳庭岳說，相當感謝民眾的支持，在兒童佳節前能夠有機會透過戶外電影院的活動，來陪伴一個個大手攜小手的家庭，而活動中也出動許多的志工來協助完成這項任務，相當感謝志工的付出，也期待大家在這場活動中都能夠與自己的家人共創美好回憶。

紅樹林有線電視總經理李耀東表示，很開心攜手崁頂里一起來舉辦這項活動，還有感謝協辦單位淡水區農會以及贊助單位市議員陳偉杰辦公室都一起準備了禮物，讓這場活動大小朋友雙手滿滿，在操場席地而坐等待電影開演的時刻，也可以驚喜拆開禮物，與家人一起開心互動。

此外，開演前紅樹林有線電視還準備了鼓勵環保愛地球申辦自動扣款無紙化的有獎徵答活動，為即將開演的腦筋急轉彎2來暖場。而電影也在整個操場座無虛席民眾的倒數聲後開演，期待在這場充滿歡笑與熱鬧的戶外電影院中，大家都能夠享受到不同於家中客廳的戶外影視體驗，並獲得美好親子時光。

淡水 紅樹林 電影

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