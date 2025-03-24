企業攜手送暖家扶分享愛 最棒兒童節禮物

觀天下有線電視公司連續四年至東北角送暖，今年攜手精華光學股份有限公司，前進基隆家扶中心瑞芳服務處，今(24)日舉行「千里傳愛一線牽」活動，贈送不銹鋼運動水壺給基隆家扶扶助的親子，希望在兒童節前夕，陪伴經濟弱勢的孩子們，可以開心好好運動安心喝水。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，秉持行之有年的公益用心，第四年參與基隆家扶瑞芳服務處的兒童節捐贈，希望看見弱勢孩子們的生活需要，及時送暖，讓觀天下的社會責任繼續分享下去。

基隆家扶主任黃詩文表示，基隆家扶中心瑞芳服務處深耕在地30年，服務瑞芳、平溪、雙溪、貢寮四區的弱勢兒少及家庭，很感謝觀天下有線電視公司攜手精華光學公司一同來送愛到東北角，讓受助家庭心中充滿溫暖。