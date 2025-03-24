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新北金山磺港漁港清淤治標不治本 漁船受困成常態

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
磺港漁港漁船出入常受到淤沙影響，定期的清淤根本治標不治本。 圖／紅樹林有線電視提供
磺港漁港漁船出入常受到淤沙影響，定期的清淤根本治標不治本。 圖／紅樹林有線電視提供

金山磺港漁港淤積問題嚴重，常常退潮時就能看到底部的淤沙，而這些淤沙讓磺港漁船的出入每次都是充滿危機，只能靠漲潮時單邊小心翼翼的進出，不過即便如此小心還是會碰上觸底受困的情形，前幾天又有漁船已經挑選漲潮出港還是受困動彈不得，最後是等到漲潮到水位夠高才自行脫困出港作業，對於漁船受困成了常態卻無法根本改善，漁民都相當無奈。

觸底漁船家屬許先生說，上週六下午加滿油、載滿水，趁著漲潮準備出港作業，沒想到還是觸底受困，而這一困就困到週日凌晨港區水位夠高才自行脫困，而定期的清淤根本治標不治本，港口沒有改建，淤沙的速度就是剛清就來這麼快。

而磺港里長許明熙也說，這個問題存在已久，多年前也有提出要改變航道阻斷淤沙的計畫，不過計畫提出後遲遲沒有後續，至今一直都是靠著每年三到四次的定期清淤作業再維持航道的順暢，不過東北季風一來，沙也跟著進港，因此還是盼望相關單位能夠重視漁民的生計，提出治本的計畫並執行，讓磺港漁港的漁民出海作業不再受到港口淤沙的束縛，進退兩難。

漁民 漲潮 金山

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