議員質疑新北國中小僅35％設臨停區 交通局回應了

家長有接送孩子上下學需求，民眾黨新北市議員陳世軒發現，新北國中小家長接送臨時停車格率不到35％，家長被迫違規停車，接送孩子還要擔心吃罰單。交通局說，全市273所國中小，有245校設有家長接送區，原則上以設置路邊停車格為主，否則就上下學時段性開放路邊供家長接送。

陳世軒說明，新北市由家長接送上下學的國中小學生人數將近13萬人，比率高達41.63％，但全市269所國中小，設有家長接送臨時停車格比率不到35％，無法滿足家長需求，新莊區21所國中小當中，僅有6校設置家長接送臨停車格，覆蓋率28.57％低於全市整體比率。

陳世軒認為，即使有10分鐘的停車限制規定來提升流動效率，但並非每校都設有智慧停車柱能夠即時偵測並取締超時停車，也導致家長要排上臨停車格的時間往往比預期更久。雖校方與交通局重新檢討繪製臨停黃線，但只有未滿7歲孩童不受3分鐘時間限制，且停在紅黃線本質上還是會影響交通順暢。

陳世軒說，有些中高年級或特殊境遇的孩子需要家長親自帶著走進校門口或教室座位，在缺乏臨停車格的情況下，許多家長往往被迫違停，也有不少人遭到警方驅趕、開單甚至被拖吊，導致家長接送孩子上下學還要提心吊膽，他呼籲交通局，應逐一評估、盤點新北國中小家長接送空間，規畫合適避車彎或臨停車格，確保家長與孩子們的接送安全。

交通局表示，全市273所國中小學校，其中245所皆設有家長接送區，若道路寬度許可，以設置路邊停車格為主，否則就上下學時段性開放路邊供家長接送，有94校就是以此設置路邊停車格，同時配合各校家長接送需求及實際路況規畫家長接送區，以安全為優先因地制宜。

交通局說，目前有一些權宜之計，對路邊可安全上下課前提下的人行道會設置避車彎，路邊停車格開放時段性專供接送；若受限道路寬度、流量會採紅黃線時段開放臨停，也有部分空間適合的學校，則採設置校內家長接送區方式。

交通局強調，若學校提出家長接送區規畫或既有接送時段變動需求，將會同相關局處辦會勘來評估是否可行。