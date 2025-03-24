萬金杜鵑花展 新北農業局美拍秘訣

2025萬金杜鵑花展以萬里、金山雙展區形式辦理，吸引大量民眾湧入拍照留念，花展倒數2週，只到3月30日，23日農業局分享杜鵑美拍3秘訣，邀請民眾把握花期出發來拍花。

農業局表示，秘訣一「善用藝術，拍出藝術」，本次萬金杜鵑花展13組藝術家運用不同素材，布置成各自心中的杜鵑花園，如萬里展區「映山園」、「萬花嬉春」及金山展區「屏鵑」皆巧妙運用不鏽鋼鏡面。另金山展區「窗外」及「花浪」運用木作，「韌性」採用竹子，「極限延伸．無限可能」則以彈性面料，「門前」則透過骨董門、桌椅及大甕等舊物傳遞思念；秘訣二「善用景深，人比花嬌」，人與杜鵑花互動可拍出帶有情感氛圍的照片，因此建議民眾可在花後方，攝影者可將杜鵑花作為前景，結合模特兒的位置遮擋其他遊客或周邊雜物，整個畫面都是主角與花，每個人都可拍出人比花嬌一幕；秘訣三「朋友合影，自然就是美」，拍攝時若不只一人入鏡，建議可以嘗試以自然的互動、對視及自由站位等方式拍攝，畫面更加生動自然，好朋友一起採用背對背，拍攝者稍微蹲下以仰角拍攝，配合萬金杜鵑花展特色展品，隨手一拍就能拍出時尚大片感。

新北市政府農業局長諶錫輝表示，萬金杜鵑攝影比賽辦法已經公告，收件期間自4月1日12時起至4月13日24時止，邀請各界攝影愛好者留下杜鵑最美的時刻，鼓勵民眾在日常生活中發現杜鵑之美。

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