北市工務局公園處榮獲台灣景觀美學最高肯定，今年競逐「2024第十二屆台灣景觀大獎」共4項作品獲獎，於22日出席中華民國景觀學會所舉辦頒獎典禮，其中「捷運綠廊串連人行動線（士林-劍潭站）更新工程」榮獲公園綠地/公共開放空間類最大獎「傑出獎」，「象山田園基地」獲得社區營造/創生發展類「佳作」獎項、「榮星花園公園整體整建規劃案」獲得環境規劃類「佳作」獎項，以及「捷運北投會館周邊（大業路527巷）環境整體改造計畫」獲得設施環境類「佳作」獎項。

公園處表示，「捷運綠廊串連人行動線（士林-劍潭站）更新工程」將捷運士林站至劍潭站之間的橋下空間重新營造為串聯都市與自然的友善環境。以「驛x憶x藝」為主題，結合歷史人文、生活記憶與藝文特色，加上人本友善的理念，設計流暢的步行動線與舒適的休憩空間，全面提升地區環境品質。此次更新改善士林至劍潭捷運站之間的步行環境，拆除封閉圍牆以增加視覺開放性，同時重新調整植栽位置、全面升級夜間照明系統，讓公共空間更加安全宜人，提升空間使用效益，為士林地區帶來充滿特色的多元空間。

公園處補充，獲得佳作之「象山田園基地」、「榮星花園公園整體整建規劃案」、「捷運北投會館周邊（大業路527巷）環境整體改造計畫」均各有其獨到設計。公園處將「象山田園基地」打造成為臺北市都市農耕新典範，基地位於信義商圈鄰近101大樓旁之象山公園內一隅，同時善用公園角落空間，呈現完整田園種植功能，建立水資源、綠資源、光電資源等三種循環系統，充分利用天然資源，再加上鄰近學校、社區及NGO組織共同維護，藉由此基地辦理各種知識性及永續經營相關課程，帶領民眾們學習實用的友善環境農法、園藝療癒紓壓、景觀健康效益等主題，擴大民眾接觸機會，鼓勵更多園丁投入北市田園城市的行列。

公園處指出，除了積極開闢新公園以拓展臺北市的綠地面積外，公園處亦投入資源優化現有公園環境，提升市民的休憩品質。本次獲獎的「榮星花園公園整體整建規劃案」針對自79年開闢、歷時34年的榮星花園公園進行全面改造。隨著設施與植栽老化、景觀規劃缺乏統一性，現有配置已難以滿足現代市民對休閒空間的需求。因此，榮星案規劃著重於延續公園的歷史脈絡，重現九重葛花廊與繽紛花團的特色，同時保留原始元素並活化老舊設施，整合溜冰場、親子遊戲區與多功能運動場域，打造更具親子互動性與現代感的公園環境，賦予榮星花園公園全新風貌，重現昔日的榮耀與魅力；「捷運北投會館周邊（大業路527巷）環境整體改造計畫」進一步完善關渡洲美地區的自行車路網，不僅銜接市區與河濱自行車道，形成關渡平原的大迴圈，亦透過人行道拓寬、設施修繕、機能提升與休憩景點塑造，強化安全性與實用性，同時結合河濱景觀、水鳥保護區與關渡自然公園等觀光資源，融入生態元素營造優質的遊憩環境。此計畫保留臺北市最後一片農田景觀，使其自然氛圍得以延續，並為自行車騎士與行人提供更友善、安全且兼具美感的通行體驗。

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