提高淡水新店殯葬容量 市長侯友宜開支票

清明將至，新北市長侯友宜23日視察清明祭祀服務，關心該祠櫃位增設暨舊塔拆除工程進度。為提升地區殯葬量能，淡水聖賢祠將新增2,672個櫃位；第一公園公墓附設納骨塔經評估原址重建，未來預計增加5萬個櫃位、1萬個牌位及禮廳、環保葬點等設施。侯友宜市長也說明新北市殯葬政策規劃方向，將以「環保葬多點化」、「殯葬設施分散化」及「殯儀館優質化」三大方向提升治喪環境。

侯友宜市長指出，預估到民國150年新北市死亡人口數將逾5萬3,000人，以現有的殯葬量能恐無法負擔；且新北市幅員遼闊、各分區地理環境各有差異，為提供市民更友善的治喪環境，市府秉持尊重亡者、撫慰生者及照顧民眾的理念，針對未來殯葬政策提出「環保葬多點化」、「殯葬設施分散化」及「殯儀館優質化」三個方向。

侯友宜市長補充，在「環保葬多點化」部分，除了原有的金山、三芝、新店四十份三處外，未來也將在新店五城花園公墓、三峽生命紀念館，以及淡水、八里、鶯歌三座新建的納骨塔規劃環保葬區，滿足殯葬需求；因應超高齡化社會導致新北市立殯儀館量能吃緊，市府提出「殯葬設施分散化」及「殯儀館優質化」應對。侯友宜提到，目前三峽火化場已設有冰櫃與禮廳，而淡水原址重建的第一公園公墓納骨塔也將納入禮廳規劃，可望減緩新北市立殯儀館殯葬量能壓力。

侯友宜市長指出，新北市立殯儀館優化方案，除了優化方案的地下停車場，也將於鄰近的望月公園興闢地下停車場，改善周邊交通環境；此外，先期規劃為因應江翠北側用電需求及考量整體空間配置，也將啟動都市計畫變更，調整能源用地位置。

民政局補充，市府今年提供六大項清明服務措施，包括38條接駁路線與59個交通管制點、147個服務站、127處紙錢集中站，以及辦理25場祭祀法會，並針對面積約342公頃公墓進行除草作業；呼籲市民朋友，清明祭祀期間可搭乘清明祭祀接駁專車

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