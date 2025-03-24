歡慶兒童月！北市辦「城市解謎」集點抽好禮 連假還有音樂派對

歡慶兒童月到來，台北市教育局今舉行活動記者會，宣布除「翻轉上下課」外，今年更推出結合生活數學運用的「城市解謎遊戲」，與台北市12座場館、新北市1場館合作，加入「台北酷課雲」官方LINE，就可集章抽好禮，教育局也與北流合作，於連假期間舉辦音樂派隊，4月26日更將舉辦兒童月主活動，邀請親子共襄盛舉。

教育局表示，2025台北兒童月以「自主探索FUN遊台北」為主題，於四月份辦理一系列活動，除各校慶祝活動及翻轉上下課外，首次與「北流歡樂島」活動合作，於4月連假期間帶來由音樂劇、馬戲特技及樂器體驗等表演組成的盛大親子音樂派對，於4月26日在北流舉辦兒童月主活動。

教育局表示，今年首度規畫結合12行政區及1新北市特色場館城市解謎活動，如動物園、兒童新樂園、市立圖書館總館、防災科學教育館、北流、林安泰古厝、國父紀念館、台北偶戲館、國立台灣博物館南門館、剝皮寮歷史街區（台北市鄉土教育中心）、凱達格蘭文化館、台北孔廟，以及新北市新莊區的國家電影及視聽文化中心等，即日至4月26日，帶著行動載具加入「台北酷課雲」官方LINE到各場館解謎。

教育局說，題目將運用生活中的數學解開每個場的秘密瞭解特色，更結合「親師生平台/酷課APP」提供北市國小學生專屬活動，實境解謎活動期間在13個場館找到掃碼立牌，透過酷課APP掃描QR code即可獲得G寶石，並在APP內的「獎勵商鋪」兌換好禮。