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北市環保局招考60名儲備駕駛 月薪最高47K

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市環保局委託北市就服處辦理「2025年儲備駕駛甄試」預計招募60人，預計4月8日至10日開放報名，設籍台北市符合資格者皆可參與報名。圖／北市環保局提供
台北市環保局委託北市就服處辦理「2025年儲備駕駛甄試」預計招募60人，預計4月8日至10日開放報名，設籍台北市符合資格者皆可參與報名。圖／北市環保局提供

北市環保局委託北市就服處辦理「2025年儲備駕駛甄試」預計招募60人，預計4月8日至10日開放報名，6月15日筆試，筆試通過者將擇日路考測驗，錄取後每月月薪最高可拿4.7萬元，歡迎設籍北市有意願者，查看相關資訊報名。

環保局表示，凡具中華民國國籍，並於北市設籍滿4個月以上、如為大陸地區人民來台定居者設籍須滿10年；需具有國中（含）以上學校畢業或具同等學力程度者學歷，並領有大貨車、大客車或聯結車有效職業駕駛執照1年以上者即可參與報名。

環保局表示，預計錄取60名，一般類組42名、保障類組18名，月薪加計清潔獎金及駕駛安全獎金可達4.7萬元，報名期間自4月8日上午9時至4月10日下午5時止，預計6月15日筆試，通過筆試者才能參加路考測驗，測驗時間將再另行公告。

報名表與甄試簡章及環保常識題庫等相關訊息將刊登於北市就業服務處網站「最新消息區」、台北就業大補帖及市府環保局網站「最新消息區」，民眾可自上述公告網站下載瀏覽。

北市 環保局 網站

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