三重果菜市場遷蘆洲勢在必行 侯友宜拚任內核定

新北三重果菜市場預計遷往蘆洲，納入蘆北銀河灣計畫，地方及業者仍有意見。新北市長侯友宜今赴三重開行動治理，語重心長地說，他希望任內完成銀新未來城及果菜市場更新，其中果菜市場已經在內政部審議，並請團隊再去內政部溝通「在我任內趕快核定」。

侯友宜今在三重行動治理上，語重心長地說，他最在意的兩件事，一是銀新未來城，二是果菜市場。侯說，當時碧華國中因海砂屋遷校，市府要在舊址興建長照醫療園區，結果花了5年多還沒核定，希望在他離開前銀新未來城能夠定案。

「有時喊燒的人很簡單」侯友宜說，果菜市場要讓那些業者搬遷談何容易，要找地方也是困難重重，找遍新北市找不到一處都會化、交通又好的地點，後來好不容易大家看到一個方向，而且大家動是我們剛開始講的時候，剛開始大家都沒意見，結果這兩年開始有意見。

侯友宜坦言「我覺得很奇怪」，都送到內政部，內政部已經審很多次，也都快核定，大家突然都有意見。侯強調，果菜市場是三重的最後1塊寶地，3個國中在旁邊，如果沒有重新改變很可惜；也許大家有雜音，但他在任一天會拚到底，並希望原有計畫都已經走到內政部，希望任內趕快核定。

新北青果工會榮譽理事長丁文輝直言，大部分會員都怕遷到蘆洲，畢竟目前還不了解會如何建設，比如動線、樓層配置等，因此工會也不敢開大會向會員說明。丁指出，只要設計完善、符合果菜市場營運，果菜市場在三重、蘆洲都可以，認為市場需包含銷貨、攤商及理貨，面積需至少1萬坪以上才夠。