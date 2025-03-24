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租借場地標準不一…簡舒培控蔣萬安護航藍委 市府嗆：立場標準一致

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨北市議員簡舒培。聯合報系資料照。
民進黨北市議員簡舒培。聯合報系資料照。

北市警察局日前要求未來各分局在受理罷免活動時「都要申請集會遊行」並繳押金，民進黨議員簡舒培爆料，立委徐巧芯借了超過700場次區民活動中心，若以相同場次論，罷團光保證金就要2100萬元，比徐租借場地費加保證金高出逾80倍痛批市府護航。市府則重申，相同場地會用同樣規範跟標準，市府立場一致不會偏心。

簡舒培昨天在臉書發文指出，警察局要求罷免活動都必須要申請集會遊行，每次申請都須繳納3萬元保證金，痛批「蔣萬安鐵了心刁難公民團體行使罷免權。」反觀徐巧芯租借松山、信義區民活動中心3至6月黃金時段，借用722場次，成本遠不及罷團被市府要求申請會遊行要繳納的保證金。

簡舒培指控，大量借區活是為要「辦很多客廳會」，結果被抓包在借用時段根本沒辦活動，甚至還大方宣傳自己要去外縣市宣講，佔著場地不用不只是技術性干擾罷團更是浪費公家資源，而不管是立委借區活或者罷團借路權擺攤，都屬於地方政府行政裁量權，指控「蔣萬安用自己行政權力和市府資源，加深大立委與公民團體在這場罷免戰的武器不對等。」

市府發言人李政軒今受訪反擊，相同的場地就是用相同的規範跟標準，市府立場一致，包含每個制度或規則設計的原因，適用場地性質，無論是哪一方立場或團體，只要來申請相場地，那就一定是用相同的規範，包含議員來申請，會是用同樣的方案跟押金，「謠言止於智者，市府絕對沒有偏心。」

北市警察局日前要求未來各分局在受理罷免活動時「都要申請集會遊行」並繳押金，民進黨議員簡舒培爆料，立委徐巧芯借了超過700場次區民活動中心，若以相同場次論，罷團光保證金就要2100萬元，比徐租借場地費加保證金高出逾80倍痛批市府護航，但隨即遭到市府駁斥。圖／取自簡舒培臉書
北市警察局日前要求未來各分局在受理罷免活動時「都要申請集會遊行」並繳押金，民進黨議員簡舒培爆料，立委徐巧芯借了超過700場次區民活動中心，若以相同場次論，罷團光保證金就要2100萬元，比徐租借場地費加保證金高出逾80倍痛批市府護航，但隨即遭到市府駁斥。圖／取自簡舒培臉書

北市 徐巧芯 簡舒培 蔣萬安 集會遊行

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