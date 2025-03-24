租借場地標準不一…簡舒培控蔣萬安護航藍委 市府嗆：立場標準一致

台北市警察局日前要求未來各分局在受理罷免活動時「都要申請集會遊行」並繳押金，民進黨議員簡舒培爆料，立委徐巧芯借了超過700場次區民活動中心，若以相同場次論，罷團光保證金就要2100萬元，比徐租借場地費加保證金高出逾80倍痛批市府護航。市府則重申，相同場地會用同樣規範跟標準，市府立場一致不會偏心。

簡舒培昨天在臉書發文指出，警察局要求罷免活動都必須要申請集會遊行，每次申請都須繳納3萬元保證金，痛批「蔣萬安鐵了心刁難公民團體行使罷免權。」反觀徐巧芯租借松山、信義區民活動中心3至6月黃金時段，借用722場次，成本遠不及罷團被市府要求申請會遊行要繳納的保證金。

簡舒培指控，大量借區活是為要「辦很多客廳會」，結果被抓包在借用時段根本沒辦活動，甚至還大方宣傳自己要去外縣市宣講，佔著場地不用不只是技術性干擾罷團更是浪費公家資源，而不管是立委借區活或者罷團借路權擺攤，都屬於地方政府行政裁量權，指控「蔣萬安用自己行政權力和市府資源，加深大立委與公民團體在這場罷免戰的武器不對等。」