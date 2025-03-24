最佳賞花期！北市杜鵑大爆發 達人推薦半日遊這麼玩
台北杜鵑花季最佳賞花期，公園處表示，目前台北街頭、公園、廣場的杜鵑陸續綻放，目前多處公園進入杜鵑花盛開期，其中最推薦介壽公園、228和平公園、陽明公園及花博公園圓山園區等，不同風格杜鵑，粉紅、桃紅、雪白交織成層次豐富的春日花海。
另，台北市中心的大安森林公園除有超過21萬株栽種多年的杜鵑外，還配合花季由七星環境綠化基金會、大安森林公園之友基金會以及公園處合力布置的醉蝶花、繡球花及色彩繽紛四季草花，展現春季豐富的賞花體驗。
北市公園處的賞花達人也推薦杜鵑花半日遊行程，先至大安森林公園台北杜鵑花季體驗杜鵑敲敲畫活動並觀賞公園各處美景後，騎乘自行車沿杜鵑花開的新生南路至台灣大學校園。
其中校園內的台大杜鵑花節-園藝花坊「杜鵑花品種展」，各式品種的杜鵑介紹。除此之外，市區道路與重要景點沿線也可見杜鵑花盛開蹤影，如西門商圈、西本願寺旁的中華路、通往大稻埕的北門廣場等地，讓民眾無論搭車、騎車或步行，都能感受杜鵑花海點綴城市的春日風情。
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