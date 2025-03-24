身障車格設在一樓住家、電線桿前 身障駕駛嘆：考驗技術
台北市萬華區環河南路、和平西路等地的身障車格，遭民眾向台北市議員徐立信陳情，繪製地段不是前後車格擁擠且有電線桿，就是一樓住戶前，相當不便。交通局停管處表示，若有調整需求會派員前往勘查。
實地走訪發現，在和平西路3段382巷的身障車格，與前後車距擠、前方也有電線桿，停車確實需要考驗點技術。使用身心障礙車格的陳姓民眾分享，另一處環河南路2段56弄的車格是畫設在一樓住家，但難免住家前都會放些住戶的東西，只要沒有停好，都會不小心撞到。
陳姓民眾說，環河南路周遭社區內的機車格位數多，汽車格都紛紛推移到堤防，然而又考量到身心障礙民眾便利性，因此勉強繪製障礙物多的停車格，但如此反而是徒增困擾。
徐立信表示，接獲到萬華區環河南路段的民眾陳情，該路段的身心障礙車格畫設位置相當奇特，原先的便民卻成了擾民，呼籲交通局應該全面盤點全市路外身心障礙車格繪製的位置。
交通局停管處表示，針對身障車格的需求，主要是由1999、里辦公室、或議員提出需求再由市府評估後設置，而北市的身障格位數都有依相關規則設置，若有遇到調整需求，會立即派員勘查，若需要調整會立即改善。
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