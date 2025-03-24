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新北賞花快報！雙溪車遊賞杜鵑 淡水天元宮吉野櫻尾聲

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北淡水天元宮是北部賞櫻花熱點，根據新北市景觀處的「賞花快報」資訊，目前當地吉野櫻已經接近尾聲，想追櫻要把握最後好時機。圖／臉書「賞花快報」粉專提供
新北淡水天元宮是北部賞櫻花熱點，根據新北市景觀處的「賞花快報」資訊，目前當地吉野櫻已經接近尾聲，想追櫻要把握最後好時機。圖／臉書「賞花快報」粉專提供

春光明媚好時節，新北各地花訊正夯，到新北賞花正是時候！杜鵑花正美，淡水天元宮吉野櫻花季已進入尾聲，想追櫻者可把握這波賞櫻的末班車。

正值萬金杜鵑花期，雙泰產業道路有著北台灣最美「景觀廊道」美名，為雙溪區泰平里主要聯外道路，穿插種植10萬餘株杜鵑花一路綿延20多公里，沿途紅色、粉色、白色杜鵑花朵將平實的產業道路點綴得色彩繽紛，不論是健行賞花、騎自行車或是沿途車遊都可飽覽杜鵑花之美。

新北市景觀處近年推動城市綠美學計畫，致力於打造多元型態的景觀廊道，其中「雙泰產業道路」位於新北市雙溪區泰平里之間，屬郊山型廊道，景色怡人，透過複層次修剪及移植、補植等種植手法，打造沿途可觀賞綠樹以及山櫻花、杜鵑、繡球花等，每到春季花期呈現百花爭艷的美景，彷彿世外桃源，令人眼睛為之一亮。

新北市景觀處表示，來到雙泰產業道路，沿途也推薦於「蘭平千里」觀景平台駐足，放慢腳步遠眺無邊際的東北角山海景觀，美景盡收眼底，是遠離塵囂、放鬆身心靈的好去處。除了賞花、賞景，還可沿線走訪九份老街、黃金瀑布，山區可以到淡蘭古道、虎豹潭古道及三貂嶺生態友善隧道等，親近大自然、深度體驗新北山林之美。

新北市景觀處長林俊德說，現已完成14條景觀廊道，打造新北綠城市之面貌，讓植栽多樣性及景觀特色更為突出，喜歡賞花、想要了解新北各種季節花況，可到臉書搜尋「賞花快報」粉絲專頁追蹤。

春天是賞花好時機，可至雙泰產業道路一睹春季限定百花爭妍鬥豔美景。圖／新北市景觀處提供
春天是賞花好時機，可至雙泰產業道路一睹春季限定百花爭妍鬥豔美景。圖／新北市景觀處提供
民眾到雙泰產業道路可安排健行、賞花、騎自行車，沿途車遊可飽覽杜鵑花之美。圖／新北市景觀處提供
民眾到雙泰產業道路可安排健行、賞花、騎自行車，沿途車遊可飽覽杜鵑花之美。圖／新北市景觀處提供
新北淡水天元宮是北部賞櫻花熱點，根據新北市景觀處的「賞花快報」資訊，目前當地吉野櫻已經接近尾聲，想追櫻要把握最後好時機。圖／臉書「賞花快報」粉專提供
新北淡水天元宮是北部賞櫻花熱點，根據新北市景觀處的「賞花快報」資訊，目前當地吉野櫻已經接近尾聲，想追櫻要把握最後好時機。圖／臉書「賞花快報」粉專提供
新北淡水天元宮是北部賞櫻花熱點，根據新北市景觀處的「賞花快報」資訊，目前當地吉野櫻已經接近尾聲，想追櫻要把握最後好時機。圖／臉書「賞花快報」粉專提供
新北淡水天元宮是北部賞櫻花熱點，根據新北市景觀處的「賞花快報」資訊，目前當地吉野櫻已經接近尾聲，想追櫻要把握最後好時機。圖／臉書「賞花快報」粉專提供
新北雙泰產業道路沿途紅色、粉色、白色杜鵑花朵盛開，將平實的產業道路點綴得色彩繽紛。圖／新北市景觀處提供
新北雙泰產業道路沿途紅色、粉色、白色杜鵑花朵盛開，將平實的產業道路點綴得色彩繽紛。圖／新北市景觀處提供
新北淡水天元宮是北部賞櫻花熱點，根據新北市景觀處的「賞花快報」資訊，目前當地吉野櫻已經接近尾聲，想追櫻要把握最後好時機。圖／臉書「賞花快報」粉專提供
新北淡水天元宮是北部賞櫻花熱點，根據新北市景觀處的「賞花快報」資訊，目前當地吉野櫻已經接近尾聲，想追櫻要把握最後好時機。圖／臉書「賞花快報」粉專提供
新北雙泰產業道路屬郊山型廊道，沿途可觀賞綠樹及山櫻花、杜鵑、繡球花等，春季花期呈現百花爭豔美景。圖／新北市景觀處提供
新北雙泰產業道路屬郊山型廊道，沿途可觀賞綠樹及山櫻花、杜鵑、繡球花等，春季花期呈現百花爭豔美景。圖／新北市景觀處提供

新北 杜鵑花 櫻花季 賞花

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