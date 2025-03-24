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北市防家暴 一站式服務進駐社區

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

北市親密關係家暴案2021年至2024年每年平均通報逾8千件，社會局4月將於文山區設立「家和一站式服務」。局長姚淑文說，一站式服務不僅希望讓民眾認識社區防暴、弱勢等議題，進駐社區後若有發生狀況可第一時間介入處理，也會加大宣導力道，達成零暴力理想。

學者對政策給予肯定，但提醒空間設計及人員訓練需著重友善及隱私性，避免外界貼標籤。

社會局統計，北市近年親密關係暴力通報案件，分別為2021年8240件、2022年8208件、2023年8244件、2024年8692件，家防中心綜合規畫組長鄧湘安說，近年鼓勵通報，也不限當事人，通報案量攀升。

姚淑文直言，過去都是用方案補助與民間團體合作，到各社區推廣行動方案，為單點式推動，考量文山區接下來會有大量社宅進駐，弱勢人口轉移，選擇在興隆社宅推動「家和一站式服務中心」，可擴大服務量能，包含獨老、社會關懷，及社區家暴防治推廣。

姚淑文說，目前家暴發生多發生在30至40歲，可能新婚或剛生小孩缺乏育兒經驗，加上事業剛起步、經濟生活壓力大等，若下班回家又要照顧孩子，壓力太大易情緒失控，該服務可透過婚前或是社區定點宣導，一旦發生狀況也可第一時間介入協助。

壓力 家暴 親密關係

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