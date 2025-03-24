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板殯優化爭議 侯友宜宣布先改善交通

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市長侯友宜昨赴淡水聖賢祠視察。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜昨赴淡水聖賢祠視察。記者劉懿萱／攝影

新北市長侯友宜昨到淡水視察清明祭祀措施，談到2061年新北死亡數年逾5萬3000人，按現有殯葬量能無法應付，須超前部署，啟動殯葬設施多點化，面對板殯遷址議題爭論不休，侯宣布先改善板殯周遭交通，及用地都市計畫變更。

侯也宣布停用淡水第一公墓納骨塔，市府要花8.3億重新蓋一座淡水公墓新納骨塔，規畫5萬個櫃位、1萬個牌位，拆除重建預計要花7年半。

大環境高齡化、少子化，新北市政府推測，2061年新北死亡人口數將逾5萬3000人，按照現有殯葬量能已難滿足。侯友宜說，殯葬設施要做好長期規畫，在尊重亡者、撫慰生者及照顧民眾思維下，要落實3個方向，包含環保葬多點化、殯葬設施分散化，及殯儀館優質化。

侯說，環保葬除在原有金山、三芝、新店，將增設新店、淡水、八里、鶯歌及三峽殯葬點；分散化則在三峽、淡水設置冰櫃、禮廳，目前三峽火化場已有冰櫃與禮廳，淡水舊塔拆除後原址重建的納骨塔，也會納入禮廳規畫，讓北海岸居民就近治喪。

侯友宜說，殯葬設施採分散化後，板殯量能可適度調整，提升周遭環境及交通條件是優化的一環，將先闢建望月公園地下停車場，讓交通更順暢，也能快速銜接到三峽殯儀館；此外，為因應江翠北側用電需求、考量整體空間配置，先期規畫也將啟動都市計畫變更，調整電力設施位置。

侯友宜昨赴淡水視察，宣布將花7.5年編列8.3億在淡水蓋新納骨塔、提供5萬個新櫃位、1萬個牌位及禮廳設施，並納環保葬區，淡水聖賢祠4月底前將新增2672個櫃位，最大化使用效益。

殯葬處長陳健民說，淡水第一公墓原納骨塔已逾30年，2017年檢測氯離子含量過高，經技師公會評估須拆除重建。今年啟動工程先期計畫，總計經費估計8.3億。

淡水 納骨塔

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