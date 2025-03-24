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北市玉成泳池封2年 明年建運動館

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
位於北市南港區的玉成游泳池因海砂屋改建，至今封館2年，封閉的場館看起來有些破舊。記者林麗玉／攝影
位於北市南港區的玉成游泳池因海砂屋改建，至今封館2年，封閉的場館看起來有些破舊。記者林麗玉／攝影

台北市南港區玉成游泳池因海砂屋改建，至今封館2年，泳客只能到較遠的場館運動，議員質疑，市長蔣萬安打造運動之都淪為空頭支票。體育局回應，玉成游泳池將改建為「特色運動玉成館」，明年開工、2030年完工。

市議員許淑華接獲民眾陳情，指玉成游泳池封館已2年，至今未拆除改建，有游泳運動習慣的民眾，須跑到更遠的場館，因玉成游池橫跨松山、信義、南港3個行政區，昔日該場館使用率高，居民希望北市府加快處理，她先前曾提議可先動用二備金設計規畫，但市府不理。

許質疑，蔣萬安號稱推動運動之都，花上億補助U-Sport，卻不願花錢讓使用率高的場館改建，原本在玉成運動的里民，被迫跑到文山區、周邊學校附設游泳池，對居民來說，真的很不方便。

體育局表示，玉成游泳池2023年因被鑑定為海砂屋、設備不堪使用，因安全考量才封館，經通盤規畫後，將改建為「特色運動玉成館」，會有室內衝浪設施，作為發展奧運新興競賽項目的水上運動特色場館，串連鄰近的南港極限運動中心，設置室內碗池滑板場，推廣滑板運動。

體育局強調，蔣萬安重視健全體育環境，在現有12處運動中心基礎上，將老舊場館改建為運動科技、新興運動、全齡及競技運動的特色運動館，目前除新生、克強館施工中，其餘7座場館均完成相關規畫。

游泳池 運動 體育

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