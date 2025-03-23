中山商圈20米斑馬線首假日動線混亂…行人駕駛都尷尬 北市2方案因應

南西商圈、捷運中山站1號和4號出口前，18日新畫設20公尺寬的行穿線，更有網友大讚「台北小澀谷」，不過昨天是畫設後首假日，狀況卻沒調整到位，除了上演人車爭道，甚至出現用路人未走斑馬線直接穿越。交通局交工處表示，今天早上會勘針對該路口上下游進行綠燈遲閉，也派警力加強指揮引導。

為提升捷運中山站周邊交通流動性及行人安全，配合線型公園改造工程，在北捷中山站1、4號出口規劃總寬約20公尺行穿線，並把原本台北牛乳大王前以及新光三越與誠品生活南西店的2處行穿線刨除，不過昨天首個假日還是有人不習慣，不走斑馬線，選擇直接穿越馬路。

實際觀察後也發現，因號誌秒數沒調整到位，人車爭道頻繁上演，包括公車、巷口轉彎車輛都會因時間差霸佔行穿線，搞得行人、駕駛都尷尬，成為另類的「人車地獄」。

交工處設施科長許銓倫說，今天早上有會同相關單位會勘，其中公車、巷口轉彎車因時間差卡在行穿線，導致行人需繞道狀況，目前已針對該路口上下游做綠燈遲閉，避免車輛回堵卡在行穿線上。

許銓倫表示，目前還是有民眾不知道這邊已經變成大路口，可能還在原本行穿線處停等，今天中午也有請警方派遣人力到路口去引導，目前該路口管制方式採一個大路口管制，且管制方式採輪放，南往北左轉車輛可續行，已於該路口設置標誌提醒用路人。