2025台北杜鵑花季倒數 推薦大安、花博等五處景點

2025台北杜鵑花季即將進入第3週，正是最佳賞花時機，北市市花杜鵑陸續綻放於臺北街頭與公園、廣場間，為城市增添繽紛春色，花季活動還有2週，在春日燦爛的杜鵑花景中漫步，感受浪漫氛圍，共度美好時光。

公園處表示，目前臺北市多處公園已進入杜鵑花盛開期，其中最推薦介壽公園、二二八和平公園、陽明公園及花博公園圓山園區等，各有不同風格的杜鵑，粉紅、桃紅、雪白交織成層次豐富的春日花海，營造優雅動人的景緻，絕對讓喜歡捕捉花景的大家，收穫滿滿；大安森林公園內除了有超過21萬株栽種多年的杜鵑外，還配合花季由七星環境綠化基金會、大安森林公園之友基金會以及公園處同仁精心佈置，園內的杜鵑結合醉蝶花、繡球花及花開鮮豔的四季草花，展現多元花卉交融的春季美景，提供市民豐富的賞花體驗。

公園處表示，今年花季特別規劃多場活動，讓民眾在賞花之餘，還能深度體驗春日氛圍，首週推出的「植感生活教室」彩繪春風鈴課程，親子共同描繪杜鵑花在風鈴上，小朋友拿在手上陣陣微風吹來，風鈴隨之搖曳發出清脆的樂聲，為花季帶來不一樣的春日樂曲；「杜鵑敲敲畫」落花拓印活動每日9:00~17:00舉辦，不分平假日都歡迎至安森之冠舞台區找工作人員進行體驗。

公園處提醒，2025台北杜鵑花季將持續至3月31日，誠摯邀請把握這場春日限定的花卉盛宴，無論是漫步公園互動步道「春之聲音樂步道」、欣賞亮點藝術舞台「安森之冠」，或參與「植感生活教室」動手玩創意，都能在花海與音樂交織的春日時光中，留下美好回憶。

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