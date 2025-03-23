北市家暴通報每年逾8千件 一站式服務4月進駐社區防暴

北市親密關係家暴案2021年至2024年每年平均通報逾8千件，為落實「預防勝於治療」，社會局4月將於文山區設立「家和一站式服務」，局長姚淑文說，服務進駐社區若有發生狀況可第一時間介入處理，也盼長期推動宣導達成「零暴力」理想。學者也給予政策肯定，但提醒空間設計及人員訓練需著重友善及隱私性，避免讓外界「貼標籤」。

社會局統計，北市從2021年到2024年親密關係暴力通報案件，平均若在8千多件，分別2021年8240件、2022年8208件、2023年8244件、2024年8692件，家防中心綜合規劃組長鄧湘安表示，近年來鼓勵通報，也不僅限於當事人，若鄰居發現爭吵也會通報，近年來通報案量都較高。

姚淑文直言，過去都是用方案補助與民間團體合作，讓民團到各社區推廣行動方案，但都是單點式的推動，考量到文山區接下來會有大量社宅進駐，也會行程較多弱勢族群，經濟、生活壓力會比較大，在興隆A區社宅推動「家和一站式服務中心」預防家庭暴力發生。

姚淑文舉例，目前家暴發生年紀多發生於30-40歲，可能新婚或者剛生小孩沒有育兒經驗，加上可能事業剛起步、經濟生活壓力大等狀況下，加上下班回家又要照顧小朋友，可能壓力太大就容易發生情緒失控狀況，該服務就可透過婚前或是社區定點宣導，降低家庭面臨危機風險，若發生問題也可以第一時間介入協助。

姚淑文說，家暴行為樣態很多，不單單只有新婚、沒有育兒經驗者，包含照顧長者、老夫老妻等都有可能發生家暴，希望透過進駐社區讓家暴防治及社會福利部分宣導防治，讓問題能及早處理，希望將公部門與民間資源一併整合，達成零暴力的理想。

台大社工系教授劉淑瓊認為，生活中難免會遇到困難需要人家幫助，特別是家暴議題對部分人來說「難以啟齒」，駐點社區服務可近性，政策值得肯定，但需注意空間友善、隱私性的問題，不要讓潛在使用者覺得進到這個空間就是被貼標籤，而是可以放鬆、舒適的聊天、休息，專業人員也能透過聊天內容發現問題，適度給予建議，讓被害人不會感到壓力。