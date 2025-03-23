新北殯葬量能 侯友宜：推動多點、分散及優質化

新北市長侯友宜今天表示，面對新北市殯葬量能不足，將朝環保葬多點化、殯葬設備設施分散化、殯儀館優質化等3個方向推動；板殯（市立殯儀館）量能也將再調整及優化。

侯友宜今天到淡水聖賢祠視察清明祭祀服務，並慰問現場工作人員的辛勞。他接受媒體聯訪時指出，從3月22日到4月6日清明祭祀期間，已就交通、環保等服務作完整的規劃，要求所有祭祀地點都要做好交通車的接駁及墓區除草、清潔等服務。

他表示，新北市的殯葬量能越來越不足，是非常有急迫感，預估到民國150年，每年往生者將達到5萬3000人，按照現在的殯葬量能是沒有辦法應付的。

侯友宜指出，在長期規劃上將朝環保葬多點化、殯葬設備設施分散化及殯儀館優質化等3個方向推動。其中，在環保葬的多點化方面，除原有的金山、三芝、新店以外，還會再增設淡水、八里、鶯歌、三峽等殯葬點。

他表示，在殯葬設備設施採取分散化後，板殯（新北市立殯儀館）的量能就也要做溝通及適度調整，因此，先期會闢建望月公園的地下停車場，讓交通能夠順暢及快速銜接到三峽殯儀館。

至於淡水區納骨塔拆除重建的問題，侯友宜指出，此納骨塔於民國106年檢測出氯離子含量過高，經過多年牌位及櫃位移置後，今年將決標重建，預定以7.5年時間、投入新台幣8.3億元經費，設置5萬個櫃位、1萬個牌位及禮廳等相關設施，讓殯葬設施更完整。

新北市民政局表示，今年推出清明服務6大項目，包括38條接駁路線、59個交通管制點、147個服務站、127處紙錢集中站、辦理25場祭祀法會、342公頃公墓進行除草作業，讓民眾清明掃墓更方便。