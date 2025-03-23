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新北杜鵑花展尾聲 想與花同框美拍有技巧

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
參觀杜鵑花展時，可與好友一起採用背對背，拍攝者稍微蹲下以仰角拍攝，配合萬金杜鵑花展特色展品，隨手一拍就能拍出絕佳構圖。圖／新北市農業局提供
參觀杜鵑花展時，可與好友一起採用背對背，拍攝者稍微蹲下以仰角拍攝，配合萬金杜鵑花展特色展品，隨手一拍就能拍出絕佳構圖。圖／新北市農業局提供

2025萬金杜鵑花展以萬里、金山雙展區形式辦理，吸引大量民眾湧入拍照留念，花展接近尾聲，只到3月30日，農業局也分享杜鵑美拍3秘訣，與花同框拍出最佳構圖。

第一項秘訣是「善用藝術，拍出藝術」，農業局說，此次萬金杜鵑花展13組藝術家運用不同素材，布置成各自心中的杜鵑花園，如萬里展區「映山園」、「萬花嬉春」及金山展區「屏鵑」皆巧妙運用不鏽鋼鏡面。另金山展區「窗外」及「花浪」運用木作，「韌性」採用竹子，「極限延伸．無限可能」則以彈性面料，「門前」則透過骨董門、桌椅及大甕等舊物傳遞思念。杜鵑花在其間就像在不同的舞台綻放各式的美，民眾可置身於各作品中與展品互動，即可隨手拍出杜鵑網美照。

第二項秘訣是「善用景深，人比花嬌」，人與杜鵑花互動可拍出帶有情感氛圍的照片，建議民眾可在花後方，攝影者可將杜鵑花作為前景，結合模特兒的位置遮擋其他遊客或周邊雜物，整個畫面都是主角與花，每個人都可拍出人比花嬌一幕。

第三項秘訣則是「朋友合影，自然就是美」，拍攝時若不只一人入鏡，建議可嘗試以自然的互動、對視及自由站位等方式拍攝，畫面更加生動自然，好朋友一起採用背對背，拍攝者稍微蹲下以仰角拍攝，配合萬金杜鵑花展特色展品，隨手一拍就能拍出時尚大片感。

新北市農業局長諶錫輝說，萬金杜鵑攝影比賽辦法已經公告，收件期間自4月1日12時起至4月13日24時止，邀請各界攝影愛好者留下杜鵑最美的時刻，鼓勵民眾在日常生活中發現杜鵑之美，詳細報名資訊可上萬金杜鵑官網查詢，另外提醒，拍照應避免觸碰花葉，造成植栽損壞。

民眾參觀杜鵑花展時，人可在花後方，攝影者將焦距在杜鵑花作為前景。圖／新北市農業局提供
民眾參觀杜鵑花展時，人可在花後方，攝影者將焦距在杜鵑花作為前景。圖／新北市農業局提供
民眾參觀新北杜鵑花展，可置身於各作品中與展品互動，即可隨手拍出屬於自己風格的網美照。圖／新北市農業局提供
民眾參觀新北杜鵑花展，可置身於各作品中與展品互動，即可隨手拍出屬於自己風格的網美照。圖／新北市農業局提供

攝影比賽 杜鵑花 金山

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