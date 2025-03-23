新北杜鵑花展尾聲 想與花同框美拍有技巧

2025萬金杜鵑花展以萬里、金山雙展區形式辦理，吸引大量民眾湧入拍照留念，花展接近尾聲，只到3月30日，農業局也分享杜鵑美拍3秘訣，與花同框拍出最佳構圖。

第一項秘訣是「善用藝術，拍出藝術」，農業局說，此次萬金杜鵑花展13組藝術家運用不同素材，布置成各自心中的杜鵑花園，如萬里展區「映山園」、「萬花嬉春」及金山展區「屏鵑」皆巧妙運用不鏽鋼鏡面。另金山展區「窗外」及「花浪」運用木作，「韌性」採用竹子，「極限延伸．無限可能」則以彈性面料，「門前」則透過骨董門、桌椅及大甕等舊物傳遞思念。杜鵑花在其間就像在不同的舞台綻放各式的美，民眾可置身於各作品中與展品互動，即可隨手拍出杜鵑網美照。

第二項秘訣是「善用景深，人比花嬌」，人與杜鵑花互動可拍出帶有情感氛圍的照片，建議民眾可在花後方，攝影者可將杜鵑花作為前景，結合模特兒的位置遮擋其他遊客或周邊雜物，整個畫面都是主角與花，每個人都可拍出人比花嬌一幕。

第三項秘訣則是「朋友合影，自然就是美」，拍攝時若不只一人入鏡，建議可嘗試以自然的互動、對視及自由站位等方式拍攝，畫面更加生動自然，好朋友一起採用背對背，拍攝者稍微蹲下以仰角拍攝，配合萬金杜鵑花展特色展品，隨手一拍就能拍出時尚大片感。